Опасный тип гриппа начал убивать украинцев: как уберечься

Грипп можно победить при помощи своевременной вакцинации
Грипп А стал причиной смерти мужчины, который заболел еще 20 декабря 2019 года. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
При этом в Минздраве утверждают, что вирус гриппа типа "А" подтвержден лабораторно. Заболевший мужчина скончался 31 декабря, несмотря на реанимационые мероприятия.
Медики в очередной раз напомнили, что единственным способом уберечь себя от заражения смертоносной инфекцией является вакцинация. Специалисты также рекомендуют при первых же тревожных симптомах обращаться к семейному врачу и не заниматься самолечением.
Стоит отметить, что ранее случаи опасного серотипа вируса гриппа типа "А" были лабораторно подтверждены в Мелитополе Запорожской области.
Симптомы вируса гриппа типа "А" похожи на признаки сезонных ОРВИ, но некоторая разница есть.
Заболевшие испытывают лихорадку (повышение температуры тела), боль в горле, ломоту в теле, болит голова, появляется озноб и сильная слабость. Иногда к этим симптомам присоединяются расстройства ЖКТ (тошнота, рвота, диарея).
При этом при гриппе "А" температура зачастую выше, чем при обычных ОРВИ. Но изредка инфицирование может проходить и без повышения температуры.
Если помимо типичных симптомов ОРВИ появляется одышка, посинение губ, а дыхание утруднено, необходимо неотложно обратиться за медицинской помощью. Очень опасными симптомами являются также сильная рвота с признаками обезвоживания, очень высокая температура, которую невозможно сбить и она длится 4-5 дней подряд.