ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Опасный тип гриппа начал убивать украинцев: как уберечься

STYLERПроисшествия    03.01.2020 - 13:46
Опасный тип гриппа начал убивать украинцев: как уберечься
Грипп в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Грипп можно победить при помощи своевременной вакцинации

Грипп А стал причиной смерти мужчины, который заболел еще 20 декабря 2019 года. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

При этом в Минздраве утверждают, что вирус гриппа типа "А" подтвержден лабораторно. Заболевший мужчина скончался 31 декабря, несмотря на реанимационые мероприятия.

Медики в очередной раз напомнили, что единственным способом уберечь себя от заражения смертоносной инфекцией является вакцинация. Специалисты также рекомендуют при первых же тревожных симптомах обращаться к семейному врачу и не заниматься самолечением.

Стоит отметить, что ранее случаи опасного серотипа вируса гриппа типа "А" были лабораторно подтверждены в Мелитополе Запорожской области.

Как отличить грипп "А" от сезонных ОРВИ

Симптомы вируса гриппа типа "А" похожи на признаки сезонных ОРВИ, но некоторая разница есть.

Заболевшие испытывают лихорадку (повышение температуры тела), боль в горле, ломоту в теле, болит голова, появляется озноб и сильная слабость. Иногда к этим симптомам присоединяются расстройства ЖКТ (тошнота, рвота, диарея).

При этом при гриппе "А" температура зачастую выше, чем при обычных ОРВИ. Но изредка инфицирование может проходить и без повышения температуры.

Если помимо типичных симптомов ОРВИ появляется одышка, посинение губ, а дыхание утруднено, необходимо неотложно обратиться за медицинской помощью. Очень опасными симптомами являются также сильная рвота с признаками обезвоживания, очень высокая температура, которую невозможно сбить и она длится 4-5 дней подряд.

Грипп начал атаку в Украине: как спастись от заболевания За неделю в Киеве гриппом заболели более 11 тыс. человек
Новости Украины Грипп
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь