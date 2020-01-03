Небезпечний тип грипу почав вбивати українців: як вберегтися

Грип в Україні (колаж: РБК-Україна)

Грип можна перемогти за допомогою своєчасної вакцинації

Грип А став причиною смерті чоловіка, який захворів ще 20 грудня 2019 року. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

При цьому в МОЗ стверджують, що вірус грипу типу "А" підтверджений лабораторно. Захворівший чоловік помер 31 грудня, незважаючи на реанімаційні заходи.

Медики в черговий раз нагадали, що єдиним способом уберегти себе від зараження смертоносною інфекцією є вакцинація. Фахівці також рекомендують при перших же тривожних симптомах звертатися до сімейного лікаря і не займатися самолікуванням.

Варто відзначити, що раніше випадки небезпечного серотипу вірусу грипу типу "А" були лабораторно підтверджені в Мелітополі Запорізької області.

Як відрізнити грип "А" від сезонних ГРВІ

Симптоми вірусу грипу типу "А" схожі на ознаки сезонних ГРВІ, але є деяка різниця.

Хворі відчувають лихоманку (підвищення температури тіла), біль у горлі, ломоту в тілі, болить голова, з'являється озноб і сильна слабкість. Іноді до цих симптомів приєднуються розлади ШКТ (нудота, блювання, діарея).

При цьому при грипі "А" температура часто вище, ніж при звичайних ГРВІ. Але зрідка інфікування може відбуватися і без підвищення температури.

Якщо крім типових симптомів ГРВІ з'являється задишка, посиніння губ, а дихання затруднене, необхідно невідкладно звернутися за медичною допомогою. Дуже небезпечними симптомами є також сильна блювота з ознаками зневоднення, дуже висока температура, яку неможливо збити і вона триває 4-5 днів поспіль.