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Там лица нет вообще: 15-летнего убийцу Даши Дробот требуют казнить

STYLERЖизнь    04.11.2019 - 18:16
Там лица нет вообще: 15-летнего убийцу Даши Дробот требуют казнить
Убийство Дарьи Дробот (Коллаж РБК-Украина)

15-летнего убийцу Дарьи Дробот требуют наказать и лишить жизни посредством смертной казни

Убийство 14-летней Дарьи Дробот под Одессой повергло в шок многих украинцев. Полиция нашла убийцу - им оказался 15-летний подросток, который учился с ней в одной школе. Парень сознался в преступлении. Вначале он изнасиловал девочку, а потом убил, утверждает пользователь Игорь Александрович в Facebook.

В полиции пока что информацию об изнасиловании не подтверждают.

"Скорбный день и даже погода скорбит по пропавшей Даше, которую нашли убитой в лесопосадке под Одессой, где существо, которое сложно назвать человеком, оборвало короткую жизнь 14-летней девочки", - написала в сети Даниел Фокина.

Там лица нет вообще: 15-летнего убийцу Даши Дробот требуют казнить

Скриншот поста (facebook.com/daniel.fokina)

Сейчас украинцы требуют казнить малолетнего убийцу. Они пишут в комментариях о своих эмоциях и считают, что подростку нужно применить смертную казнь.

  • Девочка была изнасилована и зверски убита! Там лица нет, вообще! Он его в мясо превратил! Что ж тут путать??? Тут два в одном!
  • Таких мразей надо уничтожать!.
  • Смертную казнь вернуть особенно для таких и без помилования или пожизненного заключения.
  • Я парень, есть жена, две дочки, я за кастрацию таких ублюдков, а лучше смертная казнь! Такие твари не должны существовать.

Там лица нет вообще: 15-летнего убийцу Даши Дробот требуют казнитьТам лица нет вообще: 15-летнего убийцу Даши Дробот требуют казнить

Там лица нет вообще: 15-летнего убийцу Даши Дробот требуют казнитьСкриншот комментариев (facebook.com/daniel.fokina)

К слову, 15-летний подросток был под воздействие наркотиков. Он пытался изнасиловать Дашу, но у него не получалось, потом стал бить ее по лицу, а потом убил. Он забрал у нее мобильный телефон, чтобы потом сдать в ломбард, а на вырученные деньги купить наркотики. Отмечается, что школьник из неблагополучной семьи.

Там лица нет вообще: 15-летнего убийцу Даши Дробот требуют казнитьУбийца Дарьи Дробот (пресс-служба полиции)

Напоним, что подростку инкриминируют умышленное убийство по ч. 2 ст. 115, максимальная санкция - пожизненное заключение.

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