Пьяный отец убил 6-месячного сына под Полтавой: новые обстоятельства трагедии

Отец убил сына-младенца под Полтавой (коллаж: РБК-Украина)

В Полтавской области пьянство 21-летнего отца закончилось страшной трагедией с ребенком

В Полтавской области 21-летний отец убил шестимесячного сына. Трагедия произошла в Лубенском районе 4 ноября. В четверг, 7 ноября, горе-отцу избрали меру пресечения. Также стали известны новые обстоятельства трагедии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавщины.

Экспертиза установила, что мужчина был не только в состоянии алкогольного опьянения, но и находился под действием наркотиков. Папаша поехал на автомобиле отмечать день рождения товарища, а домой вернулся пешком.

Пока супруга бегала за автомобилем, отец остался дома с детьми - двухлетним и шестимесячным сыном. Молодой отец решил "успокоить" расплакавшегося малыша кулаками.

Отец убил сына-младенца под Полтавой (фото: twitter.com/ab_raddadi)

Когда жена вернулась, супруг крепко спал после пьянки, а малыш лежал в кроватке и уже не дышал. Женщина вызвала скорую, но медикам оставалось лишь констатировать смерть и вызвать полицию.

Стоит отметить, что, когда трагедия только произошла, отец говорил, что просто уронил ребенка. А соседи утверждали, что он заботливый отец, много времени проводит с детьми. Но когда выпивал, становился буйным и подымал руку на жену.

Эксперты установили, что ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму с переломом костей основания черепа. Это и стало причиной смерти ребенка.

Горе-отца отправили в СИЗО на два месяца на время расследования преступления.