Забил до смерти за бардак: в Киеве мужчина убил жену лопатой и шваброй (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Женщина запретила вызывать "скорую", чтобы мужа не посадили

В Киеве мужчина жестоко избил свою жену лопатой и шваброй, и в результате многочисленных ранений женщина скончалась. Злоумышленник уже дал признательные показания и объяснил правоохранителям, что совершил преступление из-за бардака в квартире. Жуткий инцидент произошел в Оболонском районе столицы, говорится в сюжете "Надзвичайні новини. ICTV".

Отмечается, что Александр сам вызвал полицейских и рассказал о том, что утром обнаружил свою 52-летнюю супругу Людмилу без признаков жизни.

Эксперты сразу увидели следы побоев на теле женщины - множественные гематомы и кровоподтеки, рассказала инспектор Оболонского управления полиции Диана Шутько.

Людмила со своим супругом работали в пункте приема вторичного сырья: бутылки, пластмасс, пластик. Но, как выяснилось, у четы был и другой "бизнес". Свою квартиру на втором этаже они превратили в настоящую наливайку.

В Киеве мужчина забил свою жену лопатой из-за грязи в квартире (Фото: скриншот)

По словам соседки Оксаны, система была такая: "нить с балкона спущена, подходят все местные алкоголики, за нитку тянут, крепят деньги, они деньги поднимают и спускают на ниточке алкоголь".

Вскоре Александр сознался в убийстве и рассказал, что постоянно с женой ссорился, и накануне между супругами возникл очередной конфикт. В разгар ссоры мужчина схватил попавшуюся под руку лопату и нанес несколько ударов по телу. Но этого извергу оказалось мало - он неистово добивал ее еще и шваброй. Женщина после таких пыток выжила и даже не потеряла сознание.

"Она лежала при входе у двери в квартиру. Моя жена вместе с Александром положили ее на диван, он дал перекись и вату, потом дали стакан воды, и она была в сознании", - вспомнил сосед Иван Андрийчук, который оказывал женщине медицинскую помощь.

Изрубленная женщина сама запретила вызывать "скорую" и осталась смотреть телевизор. А через несколько часов умерла, хотя ее можно было спасти.

"Предлагал, давай вызовем полицию, а она говорит: это наша семейная проблема, я не хочу, чтобы мужа посадили", - рассказал Андрийчук.

Александр объяснил правоохранителям, что пошел на убийство из-за грязи и мусора в квартире.

"Я сознаюсь, что я убил свою жену. Дома беспорядок. Я хотел это остановить, а она не прекращала. Взял лопату и ударил, и убил", - рассказал он.

Теперь мужчине грозит за содеянное 10 лет тюрьмы.

В Киеве мужчина жестоко забил жену - женщина просила не вызывать "скорую" (Видео: YouTube / Надзвичайні новини. ICTV)

Как сообщалось ранее, в Запорожье парень облил кипятком свою девушку пока она спала. Они жили в гражданском браке, и воспитывали двоих детей. Злоумышленник при совершении преступления старался, чтобы кипяток попал в рот девушке - таким образом он хотел нанести большего вреда ее здоровью.