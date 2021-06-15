Опасные аттракционы: как уберечь себя и детей от травм и неприятностей

В Украине за последнее время в нескольких городах произошли неприятности с аттракционами. Под Николаевом трое молодых людей получили травмы из-за внезапного открытия крепления безопасности, а в Краматорске аттракцион врезался в металлические ступени. В Виннице – сгорел городской аттракцион.

Как обезопасить себя и ребенка от травм на аттракционах, рассказали в программе " Сніданок 1+1 ".

Персонал, который обслуживает аттракционы, утверждает, что технику проверяют ежедневно – утром, перед запуском первых посетителей. Периодически проходит специальная проверка, которая проверяет технику глобально. Всем посетителям проводят инструктаж перед развлечением, а также держат аптечку – на случай оказания первой помощи.

Что говорят эксперты

Эксперты однозначно рекомендуют не посещать аттракционы во время сильного ветра или дождя, а выбирать более благоприятную погоду для развлечений.

При покупке билета – советуют его обязательно сохранить, так как это единственное юридическое подтверждение, что вы были на этом аттракционе. Можно также попросить чек об оплате.

"По закону за травмы отвечает владелец аттракциона, но на деле доказать это сложно", - говорят эксперты.

Также рекомендуется самостоятельно визуально оценивать состояние аттракциона, и не рисковать, если конструкция выглядит неухоженной.

"Сами проверяйте, не повреждена ли конструкция – не оторваны балки, не торчат острые углы. Обращайте внимание на подозрительные звуки. Если аттракцион с виду заброшенный – лучше не рискуйте", - советуют специалисты.

Также нужно обратить внимание на ограждение аттракциона, на соблюдение персоналом правил безопасности – нет ли перегруза и как наблюдает за работой оператор. И всегда требуйте провести инструктаж по правилам безопасности и не нарушайте их.

Как обезопасить себя и ребенка от несчастных случаев на аттракционах