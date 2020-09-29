Дуже небезпечно для здоров'я: чому не можна пити алкоголь перед сном

Алкоголь перед сном сильно шкодить здоров'ю (Фото: pixabay.com)

Експерти пояснили, як алкоголь перед сном шкідливо впливає на організм людини

Вживання алкогольних напоїв перед сном дуже небезпечно для здоров'я людини. Фахівці категорично не рекомендують пити алкоголь пізно ввечері, тому що наслідки можуть бути незворотними.

Багато людей вживають алкогольні напої пізно ввечері або перед сном і навіть іноді використовують їх як розслабляючий і снодійний засіб. Однак експерти стверджують, що вплив алкоголю на організм сильно заважає людині відновлювати енергію під час сну. Про це пише видання Express.

З'ясувалося, що мозок під впливом алкоголю не може повністю розслабитися і це часто призводить до важкого пробудження. Крім того, є ще одна причина, по якій алкоголь заважає здоровому сну – це зневоднення. Один келих вина перед сном призводить до втрати 800 мл рідини за ніч. Кава в поєднанні з алкоголем перед сном цей ефект може лише посилювати, будьте обережні.

Для того, щоб відновити баланс рідини, можна прийняти на ніч підсолену воду, яка компенсує втрати натрію. Також корисними стануть фрукти з великою кількістю калію, наприклад, один соковитий ківі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці склали список найкорисніших алкогольних напоїв.

А також розповідали про те, що названі звички, які вбивають здоров'я людини сильніше, ніж алкоголь і куріння.