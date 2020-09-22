Специалисты составили список самых полезных алкогольных напитков: вы удивитесь

Эксперты назвали самые полезные алкогольные напитки (Фото: pixabay.com)

Ученые отметили, что умеренное употребление этих напитков полезно для здоровья

Специалисты из США составили список самых полезных видов алкоголя. Выяснилось, что кроме красного вина, в этот список попало темное пиво и популярный коктейль "Кровавая Мэри".

В топ самых полезных напитков вошли: красное вино, темное пиво, Сангрия и коктейль "Кровавая Мэри". Об этом пишет издание УНН со ссылкой на Gizmodo.

Красное вино. Этот напиток имеет большую питательную ценность и в одной бутылке красного вина содержится от 4% до 9% дневной нормы железа, 9,4% калия и 5% магния. Также в вине много антиоксидантов, флаваноидов и ресвератрола. Именно ресвератрол снижает риск образования тромбов и уровень "плохого" холестерина в крови.

"Более того, красное вино низкокалорийное. Как правило, калорийность одного бокала составляет от 110 до 130", - отмечают ученые.

Темное пиво. Оно считается низкокалорийным, так как в 350 мл содержится всего 128 калорий. У темного пива есть антиоксидантные свойства, регулярное употребление в умеренных дозах снижает риск заболевания сердечно-сосудистой системы, а также снижает риск образования тромбов.

"Кровавая Мэри". В этом коктейле очень мало калорий, но масса питательных веществ. В состав напитка входит томатный сок, активным веществом которого является ликопин. Он защищает организм от заболеваний простаты. Также в нем содержатся катехины, которые защищают кожу и зеаксантин, который защищает глаза. Кроме того – витамин А, флавоноидные антиоксиданты, каротин, ксантины, лютеин, витамин С и калий.

"Помидоры обладают противораковыми свойствами. А хрен, который часто добавляют в этот напиток, обладает обезболивающими, антибиотическими свойствами и защищает от инфекции мочевыводящих путей", - добавили ученые.

В этот коктейль иногда добавляют сельдерей, который нормализирует кровяное давление, предотвращает появлению камней в почках и помогает бороться с бессонницей.

Сангрия. Этот напиток очень популярен в Испании и его готовят из красного вина (иногда игристого) с добавлением свежих фруктов, сахара и небольшого количества более крепкого алкоголя – ликера, бренди, рома.

"Благодаря вину и фруктам в напитке содержится много витамина С и антиоксидантов. Некоторые специалисты утверждают, что Сангрия – это красное вино в квадрате", - указывается в статье.

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