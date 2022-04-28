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Небезпечно для здоров'я: у Греції "почали вчити" росіян соромитися свого походження (відео)

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Афіни, Четвер 28 квітня 2022 09:24
Небезпечно для здоров'я: у Греції "почали вчити" росіян соромитися свого походження (відео) Фото: у Греції вирішили провчити росіян (Getty Images)
Автор: Styler

У грецькому місті Афіни на православний Великдень (24 квітня) росіяни побилися з українцями. Жінка з компанії громадян РФ отримала травму, бо намагалася розняти бійку.

Про це повідомляється на відео в мережі.

"Вчора був Великдень - 24 квітня і ми його відзначали на пляжі Агіос Кусмас в Афінах. Було багато компаній - сусідня компанія була з України", - розповіла росіянка.

За її словами українці почали кричати Слава Україні", а її друзі у відповідь прокричали "Слава Росії". Після цього між чоловіками стався конфлікт, який переріс у бійку.

Жінка не відбулася легким переляком, а отримала удар в обличчя. Вона повідомила, що написала заяву в поліцію.

Зазначимо, що це вже не перший раз, коли після початку військового вторгнення РФ в Україну, росіяни закордоном отримують відповідь від українців. Повідомляється про багато побиття росіян в курортних містах Туреччини, Єгипту та інших країн.

Як ми раніше писали, в Швеції "ватниця" накинулася на українку і поплатилася за це роботою.

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