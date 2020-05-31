Опаснее коронавируса: миру грозит новая пандемия

Ученые предвещают пандемию, последствия которой могут намного превзойти нашумевший коронавирус. Популярный британский ученый Майкл Грегор считает, если человечество не начнет вести себя иначе, то в ближайшее время может погибнуть половина населения Земли.

Потенциальным источником вспышки новой болезни он называл птицефабрики. Там содержат миллионы кур в "жутких условиях". Об этом информирует издание Daily Mail.

Грегор выпустил на эту тему книгу, где есть множество ссылок на различные научные исследования. В ней пандемию COVID-19 он называет "легкой репетицией на двоечку". Ведь это ничто, если сравнивать с потенциальной опасностью, которая исходит от бройлеров.

Источниками смертельных для человека вирусов Грегор считает животных. Например, туберкулез пришел от коз, корь - от коз и овец, оспа - от верблюдов, проказа - от водяных буйволов, коклюш - от свиней, а брюшной тиф - от кур.

Чтобы избежать пандемии птичьего гриппа, Грегор советует уничтожить всех кур в мире или же изменить условия их выращивания. Также ученый советует не кормить кур противовирусными препаратами, из-за которых вырабатываются устойчивые к ним штаммы. Он утверждает, что пока на свете есть птицы, будут и пандемии. Поэтому имеет смысл отказаться от потребления мяса.

Напомним, что Украина отказывается разрабатывать вакцину от коронавируса.

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