Раскрыто истинное происхождение коронавируса: в Китае сделали заявление

Коронавирус 2020 (фото: РБК-Украина)

Китай опровергает популярную версию происхождения COVID-19

Вспышку коронавируса 2020 длительное время по непонятным причинам скрывали власти Китая. После этого у многих возникли подозрения, что COVID-19 был разработан в лаборатории специально.

В свою очередь, Китай опровергает версию о том, что источником возникновения COVID-19 является рынок морепродуктов в городе Ухань. Об этом информирует издание The Sun.

О том, что известная теория ложная, заявили китайские ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний. Они утверждают, что в образцах продуктов с этого рынка не обнаружили опасной инфекции. Что касается версии о передаче вируса человеку от летучих мышей, то она подтвердилась.

По мнению ученых, новый коронавирус начал распространяться уже от зараженного посетителя рынка. Странным является тот факт, что "нулевого" в Поднебесной до сих пор выявлено не было.

К cлову, коронавирусная инфекция воздействует на различные группы людей в разной степени. У большинства инфицированных болезнь протекает в легкой или средней форме тяжести, и им не требуется госпитализация.

Часто наблюдаемые симптомы:

повышение температуры тела;

сухой кашель;

утомляемость.

Для защиты от инфекции рекомендуется часто мыть руки и не прикасаться к лицу. Особенно это касается глаз. А самым лучшим способом защититься от инфекции, по мнению экспертов, является социальная изоляция.

Напомним, что Комаровский рассказал о пользе и вреде дыхательной гимнастики во время пандемии.

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Автор: Дарья Русина