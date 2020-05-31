Украина отказывается разрабатывать вакцину от коронавируса: в чем причина

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Академии нуждаются в инвестициях

Коронавирус 2020 больше не пугает жителей Украины так, как раньше. К тому же, все рассчитывают на вакцину, которая должна защитить население от заражения COVID-19.

Ни одна страна не имеет вакцины на данный момент, а в Украине ее даже и не брались разрабатывать, поскольку отсутствует необходимая лабораторная мощность, сообщил Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

По его словам, в мире идет около 70 разработок вакцины против коронавирусной болезни, но сроки не сильно радуют. "Да, это не быстрое время. И с момента начала разработки до завершения может пройти в среднем 18 месяцев. Мы понимаем, что имеем пятый месяц циркуляции возбудителя в нашей популяции, поэтому вакцину ожидать стоит, но не стоит ее ожидать вот-вот, очень быстро", - прокомментировал Ляшко.

В то же время он отметил, что украинских разработок среди них нет. Академии Украины ответили, что необходимо инвестировать в разработку лабораторных мощностей прежде чем говорить о полноценной разработке собственной вакцины.

При этом были и приятные новости. "Я знаю, что там есть и препараты, которые могут влиять на уменьшение летальности, например, путем профилактики осложнений сердечно-сосудистой системы, легочной системы. А есть, которые имеют определенное противовирусное действие. Посмотрим, что дадут нам клинические исследования", - отметил Ляшко.

Напомним, что раскрыто истинное происхождение коронавируса 2020.

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Автор: Дарья Яновская