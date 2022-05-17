ru ua
Вт, 17 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чим небезпечна свинка та як від неї захиститися: медики назвали основні симптоми

Новость на русском →
Вівторок 17 травня 2022 18:49
Чим небезпечна свинка та як від неї захиститися: медики назвали основні симптоми Чим небезпечна свинка (unsplash)
Автор: Тетяна Самарук

Свинка (епідемічний паротит) найчастіше зустрічається у дітей у віці 5-15 років. Хвороба особливо небезпечна своїми ускладненнями.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Як передається паротит

Вірусна інфекція характеризується болісним опуханням однієї або двох привушних залоз. Лікарі повідомляють, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом, тобто під час кашлю, чхання та через близький контакт між людьми.

В чому небезпека паротиту

Паротит небезпечний своїми ускладненнями:

  • орхіт (запалення яєчок);
  • мастит (запалення молочної залози);
  • отит (запалення середнього вуха);
  • менінгіт (запалення оболонок слизової залози);
  • енцефаліт (запалення головного мозку);
  • панкреатит (запалення підшлункової залози).

Які симптоми

  • запалення та набряк привушних, підщелепних та під'язикових слинних залоз;
  • висока температура;
  • загальна слабкість;
  • головний біль;
  • безсоння.

Медики кажуть, що не існує специфічного лікування від паротити, єдиний захист - вакцинація.

В Україні щеплення від паротиту проводяться двічі:

  • в 1 рік вводять першу дозу вакцини;
  • в 6 років вводять другу дозу.

Зокрема, щеплення проводиться трикомпонентною вакциною КПК, що забезпечує імунітет одразу від трьох захворювань: кору, паротиту та краснухи.

Зазначається, якщо дитина пропустила якусь дозу за графіком, зверніться до лікаря і якнайефективніше потрібно надолужити пропущені щеплення.

Раніше ми повідомляли, що медики розповіли, що робити у разі радіаційної аварії.

Також ми писали, що лікарі з'ясували, що станеться з вами, якщо кожен день з'їдати по два банана.

Окрім того, читайте, як дистанційно отримати е-лікарняний переселенцям за кордоном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України врачи
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність