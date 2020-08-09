Чем опасен солнечный ожог и как быстро решить проблему: самые эффективные способы

Август в Украине с самого начала балует жителей жаркой и сухой погодой. Поэтому украинцы стараются выбраться на природу и становятся жертвами палящего солнца.

Чем чреваты солнечные ожоги и как быстро справиться с этой проблемой, рассказала дерматолог, преподаватель кафедры дерматологии Киевского медицинского университета Ирина Попова в комментарии для издания "Факты". Она отметила, что солнечный ожог можно получить не только на пляже или огороде, но и даже дома, на балконе.

"У человека, обгоревшего на солнце, сосуды кожи расширяются и возникает ее воспаление. Кожа краснее, становится горячей, болезненной. Пострадавшему нужно уйти в тент или прохладное помещение, а дома принять прохладный душ или ванну. Но без мыла и мочалки, которые могут повредить воспаленную кожу", - рассказала врач-дерматолог.

Она порекомендовала в воду для ванны добавить овсяную крупу – запарить стакан овсяных хлопьев в нейлоновом мешочке кипятком и охладить. Также можно использовать овсянку, смолотую в блендере. Она поможет успокоить и увлажнить кожу.

А вот от старых способов в виде растительного масла или сметаны специалиста порекомендовала отказаться.

"Не советую: в воспаленной коже накапливается много свободных радикалов — молекул, способных повреждать другие молекулы. Масло, окисляясь при нагревании, увеличивает их количество и затрудняет поступление кислорода, а значит, заживление кожи. Лучше при ожогах использовать средства на основе пантенола, а если их нет — поможет охлаждающий компресс из зеленого чая", - добавила Ирина Попова.

Она отметила, что часто обгорает на солнце, может иметь серьезные проблемы со здоровьем в будущем.

"С возрастом может возникнуть актинический кератоз (его еще называют солнечным), который грозит переродиться в плоскоклеточный рак. У более молодых людей кожа ускоренно стареет: она пересыхает, сморщивается, шелушится, на ней возникает пигментация. Также у любителей загара часто снижается иммунитет. Иммунная система вовсю борется со свободными радикалами и повреждениями кожи, а хронические заболевания или вирусные инфекции, дремавшие в организме (герпес, папилломавирус), начинают обостряться", - резюмировала специалист.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи дали рекомендации о том, как правильно загорать и уберечься от солнечных ожогов.

А также рассказывали о том, что специалисты объяснили, как избежать перегрева смартфона в жару.