Опасен или нет? Эксперты напомнили, можно ли есть зеленый картофель

Почему картофель зеленеет?

Растения производят хлорофилл в присутствии света, и картофель ничем не отличается. Однако, поскольку овощ выращивают под землей, это воздействие света вызывает другие изменения в продукте, которые могут быть не очень хорошими.

Наряду с зеленым хлорофиллом также накапливается другое соединение, называемое соланином.

Картофель с высокой концентрацией соланина будет горьким на вкус и вредным при употреблении в больших количествах.

Можно ли есть зеленый картофель?

Если коротко - то нет. Высокая концентрация соланина делает употребление зеленого картофеля плохой идеей.

Термическая обработка не избавляет от этого токсичного соединения. Употребление зеленого картофеля вряд ли убьет вас, но может вызвать всевозможные неприятные симптомы, такие как рвота, боль в животе, диарея и головная боль.

Кстати, картофель имеет тенденцию зеленеть в основном из-за неправильного хранения. Картофель рекомендуется хранить в прохладном, сухом, темном месте с минимальным освещением и отсутствием флуоресцентного света.

Кроме того, обязательно проверяйте картофель, который вы покупаете, и избегайте картофеля с зелеными пятнами или возвращайте обнаруженный зеленый картофель в магазин.