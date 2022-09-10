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Небезпечна чи ні? Експерти нагадали, чи можна їсти зелену картоплю

Фото: чи можна їсти зелену картоплю (Facebook)
Автор: Людмила Жукова

Багато хто з нас знають, що звичайна картопля або батат відмінно підходять для збалансованого харчування.

Експерти розповіли, чи можна їсти таємничу зелену картоплю, і чи повинна вона бути частиною вашого раціону, пише Eat this, not That.

Чому картопля зеленіє?

Рослини виробляють хлорофіл у присутності світла, і картопля нічим не відрізняється. Однак, оскільки овоч вирощують під землею, цей вплив світла викликає інші зміни в продукті, які можуть бути не дуже хорошими.

Поряд із зеленим хлорофілом також накопичується інша сполука, зване соланіном.

Картопля з високою концентрацією соланіну буде гірким на смак і шкідливим при вживанні у великих кількостях.

Чи можна їсти зелену картоплю?

Якщо коротко - то ні. Висока концентрація соланіну робить вживання зеленої картоплі поганою ідеєю.

Термічна обробка не позбавляє від цього токсичного з'єднання. Вживання зеленої картоплі навряд чи вб'є вас, але може викликати всілякі неприємні симптоми, такі як блювота, біль у животі, діарея та головний біль.

До речі, картопля має тенденцію зеленіти в основному через неправильне зберігання. Картопля рекомендується зберігати в прохолодному, сухому, темному місці з мінімальним освітленням і відсутністю флуоресцентного світла.

Крім того, обов'язково перевіряйте картоплю, яку ви купуєте, і уникайте картоплі з зеленими плямами або повертайте виявлену зелену картоплю в магазин.

Також ми писали, де картоплю ні в якому разі не можна зберігати.

Раніше ми повідомляли, чи можна копати картоплю під час дощу.

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картофель