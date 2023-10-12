Опалювальний сезон в Україні. Що треба знати, аби захистити своє житло

Перші холоди змусили багатьох українців витягнути обігрівачі та інше приладдя, яке дозволяє зігріти помешкання або ліжко. Такі предмети у користуванні безпечні, якщо дотримуватися важливих правил, які допоможуть уникнути пожеж та неприємних наслідків.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: ДСНС Києва.

Правила безпеки у багатоквартирних будинках

Не використовуйте саморобні обігрівачі

Не залишайте увімкнені електроприлади без нагляду

Не перенавантажуйте електромережу

Не дозволяйте дітям користуватися електроприладами самостійно

Не кладіть речі на обігрівачі

Не використовуйте електроприлади з пошкодженими кабелями та ізоляцією

Не використовуйте воду для гасіння електропроводки та електроприладів

Переконайтеся, що ваш обігрівач підключений безпечно та відповідно до інструкцій виробника. Не використовуйте подовжувачі.

Дерев'яні меблі, текстиль та папір - швидко займисті матеріали, тому вони мають знаходитися на безпечній відстані від горючих матеріалів, а також від обігрівача, який нагрівається.

Ніколи не залишайте обігрівачі увімкненими на ніч і завжди вимикайте, коли залишаєте кімнату або квартиру. Обов'язково - не тільки натиснути на кнопку вимкнення, а й витягнути вилку з розетки.

Періодично перевіряйте стан обігрівача на наявність дефектів та сліди корозії. Якщо виявите будь-які проблеми, негайно відключіть його.

Також рятувальники радять не використовувати прилади та засоби з відкритим вогнем - свічки, мініпічки та інше.

Правила безпеки у приватних будинках

Перед початком сезону опалення перевірте стан вашої печі, каміну чи котла.

Регулярно очищайте димохід від нагару та сажі - це допоможе уникнути задимлення.

Використовуйте тільки рекомендоване паливо для вашої печі.

Дотримуйтесь встановлений виробником відстаней між піччю та найближчими предметами.

Ніколи не залишайте піч без нагляду.

Не тримайте біля вогню те, що може швидко загорітися.

Не дозволяйте дітям або домашнім тваринам бавитися біля вогню.

Важливо! Обов'язково купіть додому вогнегасник та навчіться ним правильно користуватися.