Отопительный сезон в Украине. Что нужно знать, чтобы защитить свое жилье
Первые холода заставили многих украинцев вытащить обогреватели и другие принадлежности, позволяющие согреть помещение или кровать. Такие предметы в использовании безопасны, если соблюдать важные правила, которые помогут избежать пожаров и неприятных последствий.
РБК-Украина (проект Styler) собрало все советы по использованию различных обогревателей от спасателей.
При подготовке материала использовались источники: ГСЧС Киева.
Правила безопасности в многоквартирных домах
- Не используйте самодельные обогреватели
- Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра
- Не перегружайте электросеть
- Не разрешайте детям пользоваться электроприборами самостоятельно
- Не кладите вещи на обогреватели
- Не используйте электроприборы с поврежденными кабелями и изоляцией.
- Не используйте воду для тушения электропроводки и электроприборов
Убедитесь, что обогреватель подключен безопасно и в соответствии с инструкциями производителя. Не используйте удлинители.
Деревянная мебель, текстиль и бумага - быстро воспламеняющиеся материалы, поэтому они должны находиться на безопасном расстоянии от горючих материалов, а также от нагреваемого обогревателя.
Никогда не оставляйте обогреватели включенными на ночь и всегда выключайте, когда покидаете комнату или квартиру. Обязательно - не только нажать на кнопку выключения, но и вытащить вилку из розетки.
Периодически проверяйте состояние обогревателя на наличие дефектов и следы коррозии. Если обнаружите какие-либо проблемы, немедленно отключите его.
Также спасатели советуют не использовать приборы и средства с открытым огнем – свечи, мини-печки и прочее.
Правила безопасности в частных домах
Перед началом отопления проверьте состояние вашей печи, камина или котла.
Регулярно очищайте дымоход от нагара и сажи – это поможет избежать задымления.
Используйте только рекомендуемое топливо для печи.
Следуйте установленным изготовителем расстояниям между печью и ближайшими предметами.
Никогда не оставляйте печку без присмотра.
Не держите у огня то, что может быстро загореться.
Не разрешайте детям или домашним животным играть у огня.
Важно! Обязательно купите домой огнетушитель и научитесь им правильно пользоваться.
Кстати, раньше мы рассказывали, чем лучше отапливать жилье зимой - газом, электричеством или дровами.
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