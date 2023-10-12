Отопительный сезон в Украине. Что нужно знать, чтобы защитить свое жилье

Первые холода заставили многих украинцев вытащить обогреватели и другие принадлежности, позволяющие согреть помещение или кровать. Такие предметы в использовании безопасны, если соблюдать важные правила, которые помогут избежать пожаров и неприятных последствий.

РБК-Украина (проект Styler) собрало все советы по использованию различных обогревателей от спасателей.

Правила безопасности в многоквартирных домах

Не используйте самодельные обогреватели

Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра

Не перегружайте электросеть

Не разрешайте детям пользоваться электроприборами самостоятельно

Не кладите вещи на обогреватели

Не используйте электроприборы с поврежденными кабелями и изоляцией.

Не используйте воду для тушения электропроводки и электроприборов

Убедитесь, что обогреватель подключен безопасно и в соответствии с инструкциями производителя. Не используйте удлинители.

Деревянная мебель, текстиль и бумага - быстро воспламеняющиеся материалы, поэтому они должны находиться на безопасном расстоянии от горючих материалов, а также от нагреваемого обогревателя.

Никогда не оставляйте обогреватели включенными на ночь и всегда выключайте, когда покидаете комнату или квартиру. Обязательно - не только нажать на кнопку выключения, но и вытащить вилку из розетки.

Периодически проверяйте состояние обогревателя на наличие дефектов и следы коррозии. Если обнаружите какие-либо проблемы, немедленно отключите его.

Также спасатели советуют не использовать приборы и средства с открытым огнем – свечи, мини-печки и прочее.

Правила безопасности в частных домах

Перед началом отопления проверьте состояние вашей печи, камина или котла.

Регулярно очищайте дымоход от нагара и сажи – это поможет избежать задымления.

Используйте только рекомендуемое топливо для печи.

Следуйте установленным изготовителем расстояниям между печью и ближайшими предметами.

Никогда не оставляйте печку без присмотра.

Не держите у огня то, что может быстро загореться.

Не разрешайте детям или домашним животным играть у огня.

Важно! Обязательно купите домой огнетушитель и научитесь им правильно пользоваться.