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Отопительный сезон в Украине. Что нужно знать, чтобы защитить свое жилье

Четверг 12 октября 2023 16:16
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Отопительный сезон в Украине. Что нужно знать, чтобы защитить свое жилье Как пользоваться обогревателями и не сжечь жилье (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Первые холода заставили многих украинцев вытащить обогреватели и другие принадлежности, позволяющие согреть помещение или кровать. Такие предметы в использовании безопасны, если соблюдать важные правила, которые помогут избежать пожаров и неприятных последствий.

РБК-Украина (проект Styler) собрало все советы по использованию различных обогревателей от спасателей.

При подготовке материала использовались источники: ГСЧС Киева.

Правила безопасности в многоквартирных домах

  • Не используйте самодельные обогреватели
  • Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра
  • Не перегружайте электросеть
  • Не разрешайте детям пользоваться электроприборами самостоятельно
  • Не кладите вещи на обогреватели
  • Не используйте электроприборы с поврежденными кабелями и изоляцией.
  • Не используйте воду для тушения электропроводки и электроприборов

Убедитесь, что обогреватель подключен безопасно и в соответствии с инструкциями производителя. Не используйте удлинители.

Деревянная мебель, текстиль и бумага - быстро воспламеняющиеся материалы, поэтому они должны находиться на безопасном расстоянии от горючих материалов, а также от нагреваемого обогревателя.

Никогда не оставляйте обогреватели включенными на ночь и всегда выключайте, когда покидаете комнату или квартиру. Обязательно - не только нажать на кнопку выключения, но и вытащить вилку из розетки.

Периодически проверяйте состояние обогревателя на наличие дефектов и следы коррозии. Если обнаружите какие-либо проблемы, немедленно отключите его.

Также спасатели советуют не использовать приборы и средства с открытым огнем – свечи, мини-печки и прочее.

Правила безопасности в частных домах

Перед началом отопления проверьте состояние вашей печи, камина или котла.

Регулярно очищайте дымоход от нагара и сажи – это поможет избежать задымления.

Используйте только рекомендуемое топливо для печи.

Следуйте установленным изготовителем расстояниям между печью и ближайшими предметами.

Никогда не оставляйте печку без присмотра.

Не держите у огня то, что может быстро загореться.

Не разрешайте детям или домашним животным играть у огня.

Важно! Обязательно купите домой огнетушитель и научитесь им правильно пользоваться.

Кстати, раньше мы рассказывали, чем лучше отапливать жилье зимой - газом, электричеством или дровами.

Также мы писали о том, как получить скидку при оплате за газ.

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Отопительный сезон обогрев