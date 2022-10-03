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Опалювальний сезон в Києві: коли почнеться і які будуть тарифи

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Понеділок 03 жовтня 2022 10:32
Опалювальний сезон в Києві: коли почнеться і які будуть тарифи Фото: Коли у Києві розпочнеться опалювальний сезон (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Опалювальний сезон у Києві та в інших містах України цього сезону буде дуже важким через війну з Росією. Чимало громадян країни хвилює питання, коли ж у квартирах буде тепло?

У матеріалі Styler читайте, коли у Києві стартує опалювальний сезон, та які будуть тарифи.

Коли у Києві розпочнеться опалювальний сезон

У Києві опалювальний сезон розпочнеться залежно від погодних умов, як це відбувається зазвичай – коли середня температура повітря протягом 3 діб буде нижчою за +8 градусів.

Як повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, вирішальним фактором для старту опалювального сезону в столиці стануть погодні умови, при цьому цього року "доцільно застосувати більш гнучкий підхід".

Відповідно до чинних в Україні нормативів, то температура в житлових приміщеннях має бути не нижчою за +18 градусів.

Які тарифи на опалення будуть у Києві

Нагадаємо, що тарифи на тепло та гарячу воду для мешканців та гостей столиці залишаться на колишньому рівні.

Нижче наводимо чинні тарифи на тепло у столиці.

Опаленням займаються ті ж комунальні підприємства, які постачають у будинки гарячу воду.

Тільки вимір відбувається у гігакалоріях (це одиниця виміру теплової енергії). Кількість енергії, необхідне підігріву одного кубометра води, становить приблизно 0,055 Гкал.

Тариф на опалення від ТОВ "Євро-Реконструкція" складає 1408,27 грн/Гкал;

від Київтеплоенерго – 1654, 41 грн/Гкал;

Для тих киян, хто не має лічильника – 38,50 за м2;

Нагадаємо, перед цим у КМДА пояснили, яка температура буде у школах та садках Києва.

Також перед цим у Кабінеті міністрів розкрили деталі підготовки до опалювального сезону.

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Опалювальный сезон