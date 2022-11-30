Опалює кімнату за 4 години: як зробити обігрівач зі свічок і горщика

Опалювальний сезон в Україні зірваний через часті ракетні атаки Росії. Аби не замерзнути, українці шукають незвичні способи добути тепло.
Як з підручних засобів швидко зробити обігрівач, який можна безпечно використовувати у квартирі, читайте у матеріалі Styler.
Такий пристрій здатний обігріти приміщення до 15 кв.м за 4 години. Обійдеться вам у копійки, оскільки у кожного вдома знайдуться старі керамічні горщики для кімнатних рослин і кілька свічок. А сам процес виготовлення цього обігрівача займе не більше 15 хвилин.
Оскільки цей пристрій має відкритий вогонь, то залишати його без нагляду не можна, аби не виникло пожежі.
Що знадобиться:
Як змайструвати:
Раніше ми ділились покроковою інструкцією, як зробити обігрівач зі свічки.
Читайте також про те, чим можна замінити свічку у разі відсутності електроенергії.