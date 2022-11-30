Отапливает комнату за 4 часа: как сделать обогреватель из свечей и горшка

Отопительный сезон в Украине сорван из-за частых ракетных атак России. Чтобы не замерзнуть, украинцы ищут необычные способы получить тепло.
Как из подручных средств быстро сделать обогреватель, который можно использовать в квартире, читайте в материале Styler.
Такое устройство способно обогреть помещение до 15 кв.м за 4 часа. Обойдется вам в копейки, поскольку у каждого дома найдутся старые керамические горшки для комнатных растений и несколько свечей. А сам процесс изготовления этого обогревателя займет не больше 15 минут.
Поскольку это устройство имеет открытый огонь, оставлять его без присмотра нельзя, чтобы не возникло пожара.
Что понадобится:
Как смастерить:
Раньше мы делились пошаговой инструкцией, как сделать обогреватель из свечи.
Читайте также о том, чем можно заменить свечу при отсутствии электроэнергии.