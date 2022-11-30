RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Отапливает комнату за 4 часа: как сделать обогреватель из свечей и горшка

Как сделать отопитель из свечи и керамического горшка (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Отопительный сезон в Украине сорван из-за частых ракетных атак России. Чтобы не замерзнуть, украинцы ищут необычные способы получить тепло.

Как из подручных средств быстро сделать обогреватель, который можно использовать в квартире, читайте в материале Styler.

Обогреватель из свечей и керамических горшков

Такое устройство способно обогреть помещение до 15 кв.м за 4 часа. Обойдется вам в копейки, поскольку у каждого дома найдутся старые керамические горшки для комнатных растений и несколько свечей. А сам процесс изготовления этого обогревателя займет не больше 15 минут.

Поскольку это устройство имеет открытый огонь, оставлять его без присмотра нельзя, чтобы не возникло пожара.

Что понадобится:

  • 2 керамические горшки для вазонов
  • длинный болт с двумя гайками и тремя шайбами
  • несколько кирпичей
  • 2-3 свечи
  • тарелка.

Как смастерить:

  1. Обычно в горшках есть отверстие, если такого нет, просверлите в центре дна. Вставьте болт с шайбой.
  2. Наденьте шайбу на болт. Закрутите гайку и прикрепите сверху еще одну шайбу, чтобы зафиксировать.
  3. Вставьте еще один горшок поменьше. Его также закрепите шайбой и гайкой.
  4. Зажгите свечи и поставьте их на тарелку.
  5. С трех сторон выставьте кирпичи и на них - верх дном скрепленные горшки.
  6. Тепло от свечей будет подниматься и нагревать стенки горшка, а те - комнату.

Раньше мы делились пошаговой инструкцией, как сделать обогреватель из свечи.

Читайте также о том, чем можно заменить свечу при отсутствии электроэнергии.

Читайте РБК-Украина в Google News
лайфхакиОтопительный сезон