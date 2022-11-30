Отапливает комнату за 4 часа: как сделать обогреватель из свечей и горшка

Обогреватель из свечей и керамических горшков

Такое устройство способно обогреть помещение до 15 кв.м за 4 часа. Обойдется вам в копейки, поскольку у каждого дома найдутся старые керамические горшки для комнатных растений и несколько свечей. А сам процесс изготовления этого обогревателя займет не больше 15 минут.

Поскольку это устройство имеет открытый огонь, оставлять его без присмотра нельзя, чтобы не возникло пожара.

Что понадобится:

2 керамические горшки для вазонов

длинный болт с двумя гайками и тремя шайбами

несколько кирпичей

2-3 свечи

тарелка.

Как смастерить: