Опалення увімкнено, а в квартирі холодно? Ось яких помилок варто уникати

Експерти назвали 6 найпоширеніших помилок під час опалення, які варто виправити, щоб заощаджувати гроші.

Термостат

Однією з найбільших помилок у під час опалення є встановлення занадто високої або низької температури.

Це призводить до охолодження будинку або надмірно високих рахунків за електроенергію.

Якщо встановити надто низьке значення, вам буде холодно, а якщо надто високе, то система перевантажуватиметься і збільшаться рахунки за комунальні послуги.

Блокування батарей меблями

Ще одна проста помилка - закривати вентиляційні отвори меблями та м'якими диванами. Виправити просто - відсуньте все якомога далі від вентиляційних отворів, щоб вони могли рівномірно розподіляти тепло.

Це не тільки зберігає тепло у вашій оселі, а й може допомогти підтримувати систему опалення в ідеальному стані.

Також, якщо у вас квартира кутова, то зовнішня стіна - це перше джерело холоду, він промерзає та віддає мінусову температуру у вашу оселю. Тому важливо добре її утеплити.

Вмикання опалення на весь день

Не варто вмикати опалення на весь день, адже це збільшує ваші рахунки.

Ви просто платите за тепло, коли воно вам не потрібне. Це далеко не найкращий спосіб утримувати будинок у теплі цілий день.

Якщо у вас великий будинок, і є кімнати якими ви не користуєтесь, то варто перекрити там батареї, щоб тепло направлялось в інше приміщення.

Закриваєте штори у сонячні дні

Закривання штор під час увімкненого опалення може допомогти трохи швидше зігріти ваш дім завдяки захищеності від протягів вікон.

Однак, навіть взимку сонце чудово зігріває ваш дім, особливо коли воно світить прямо у вікна.

Щоб тепле повітря не йшло з вашого будинку, важливо перевірити утеплення вікон і дверей. Чи немає щілин та протягів. Іноді це буває частою проблемою холоду.

Не чистити вентиляційні отвори

З часом може накопичуватися пил і сміття, що призводить до зниження ефективності, а в деяких випадках навіть до виникнення пожежі.

Просте регулярне чищення може мати велике значення для забезпечення ефективного опалення.

Почніть з вимкнення системи, потім зніміть і очистіть кришки вентиляційних отворів. Що стосується батарей, то переконайтеся, що вони охолоджені, перш ніж прибрати пил. Цю процедуру слід проводити не рідше одного разу на рік, бажано перед опалювальним сезоном.

Регулярне очищення ще покращує якість повітря в приміщенні.