Отопление включено, а в квартире холодно? Вот каких ошибок следует избегать

Эксперты назвали 6 самых распространенных ошибок во время отопления, которые следует исправить, чтобы экономить деньги.

Термостат

Одной из самых больших ошибок при отоплении является установка слишком высокой или низкой температуры.

Это приводит к охлаждению дома или чрезмерно высоким счетам за электроэнергию.

Если установить слишком низкое значение, вам будет холодно, а если слишком высокое, система будет перегружаться и увеличатся счета за коммунальные услуги.

Блокировка батарей мебелью

Еще одна простая ошибка - закрывать вентиляционные отверстия мебелью и мягкими диванами. Исправить просто - отодвиньте все как можно дальше от вентиляционных отверстий, чтобы они могли равномерно распределять тепло.

Это не только сохраняет тепло в вашем доме, но и может помочь поддерживать систему отопления в идеальном состоянии.

Также, если у вас квартира угловая, то наружная стена - это первый источник холода, он промерзает и отдает минусовую температуру в ваш дом. Поэтому важно хорошо ее утеплить.

Включение отопления на весь день

Не стоит включать в себя отопление на весь день, ведь это увеличивает ваши счета.

Вы просто платите за тепло, когда оно вам не нужно. Это далеко не самый лучший способ удерживать дом в тепле целый день.

Если у вас большой дом, и есть комнаты, которыми вы не пользуетесь, то стоит перекрыть там батареи, чтобы тепло направлялось в другое помещение.

Закрываете шторы в солнечные дни

Закрытие штор при включенном отоплении может помочь немного быстрее согреть ваш дом благодаря защищенности от сквозняков окон.

Однако, даже зимой солнце прекрасно согревает ваш дом, особенно когда оно светит прямо в окно.

Чтобы теплый воздух не уходил из вашего дома, важно проверить утепление окон и дверей. Нет ли щелей и сквозняков. Иногда это бывает частой проблемой холода.

Не чистить вентиляционные отверстия

Со временем может скапливаться пыль и мусор, что приводит к снижению эффективности, а в некоторых случаях даже к возникновению пожара.

Простая регулярная чистка может иметь большое значение для обеспечения эффективного отопления.

Начните с отключения системы, затем снимите и очистите крышки вентиляционных отверстий. Что касается батарей, то убедитесь, что они охлаждены, прежде чем убрать пыль. Эту процедуру следует проводить не реже одного раза в год, желательно перед отопительным сезоном.

Регулярное очищение еще улучшает качество воздуха в помещении.