Опалення в будинку шкодить шкірі: що важливо зробити

Взимку люди часто скаржаться, що стан шкіри стає гіршим. Все це через домашнє опалення, яке суттєво погіршує стан шкіри. Тому важливо правильно доглядати за обличчям в зимовий період.
Про це розповіла дерматолог Вікторія Геб в Instagram.
З настанням холодів шкіра піддається серйозним випробуванням, головні з них - мороз і домашнє опалення.
Зокрема, тепло вироблять не тільки батареї, а й освітлювальні прилади, які взимку бувають увімкненими довше, ніж у влітку.
За словами дерматолога, сухе повітря в приміщенні витягує вологу з тканин. Однак, клітини не здатні, ні до відновлення та захисних реакцій.
Тому важливо допомагати шкірі. Фахівець каже, що через недостатню вологу шкіра в'яне та з'являються зморшки.
Лікар рекомендує взимку дотримуватись таких порад:
Додамо, що взимку краще відмовитися від використання парфуму або звести його до мінімуму. Спирт в його складі при попаданні на шкіру викликає сухість і лущення, в результаті шкіра стає чутливою і подразненою.
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