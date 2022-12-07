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Опалення в будинку шкодить шкірі: що важливо зробити

Як опалення в будинку шкодить шкірі (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Взимку люди часто скаржаться, що стан шкіри стає гіршим. Все це через домашнє опалення, яке суттєво погіршує стан шкіри. Тому важливо правильно доглядати за обличчям в зимовий період.

Про це розповіла дерматолог Вікторія Геб в Instagram.

Як опалення шкодить

З настанням холодів шкіра піддається серйозним випробуванням, головні з них - мороз і домашнє опалення.

Зокрема, тепло вироблять не тільки батареї, а й освітлювальні прилади, які взимку бувають увімкненими довше, ніж у влітку.

За словами дерматолога, сухе повітря в приміщенні витягує вологу з тканин. Однак, клітини не здатні, ні до відновлення та захисних реакцій.

Тому важливо допомагати шкірі. Фахівець каже, що через недостатню вологу шкіра в'яне та з'являються зморшки.

Що важливо робити

Лікар рекомендує взимку дотримуватись таких порад:

  • пити більше води;
  • встановити зволожувач повітря;
  • наносити засоби догляду на вологу шкіру;
  • не використовувати масло для обличчя, адже воно створює плівку;
  • використовувати додатковий догляд за шкірою.

Додамо, що взимку краще відмовитися від використання парфуму або звести його до мінімуму. Спирт в його складі при попаданні на шкіру викликає сухість і лущення, в результаті шкіра стає чутливою і подразненою.

Раніше ми повідомляли, як доглядати за проблемною шкірою без доступу до спецзасобів.

Також медики назвали звички, які спотворюють обличчя.

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дерматологкожа