Опалення в будинку шкодить шкірі: що важливо зробити

Як опалення шкодить

З настанням холодів шкіра піддається серйозним випробуванням, головні з них - мороз і домашнє опалення.

Зокрема, тепло вироблять не тільки батареї, а й освітлювальні прилади, які взимку бувають увімкненими довше, ніж у влітку.

За словами дерматолога, сухе повітря в приміщенні витягує вологу з тканин. Однак, клітини не здатні, ні до відновлення та захисних реакцій.

Тому важливо допомагати шкірі. Фахівець каже, що через недостатню вологу шкіра в'яне та з'являються зморшки.

Що важливо робити

Лікар рекомендує взимку дотримуватись таких порад:

пити більше води;

встановити зволожувач повітря;

наносити засоби догляду на вологу шкіру;

не використовувати масло для обличчя, адже воно створює плівку;

використовувати додатковий догляд за шкірою.

Додамо, що взимку краще відмовитися від використання парфуму або звести його до мінімуму. Спирт в його складі при попаданні на шкіру викликає сухість і лущення, в результаті шкіра стає чутливою і подразненою.