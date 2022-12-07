Отопление в доме вредит коже: что важно сделать

Зимой люди часто жалуются, что состояние кожи становится хуже. Все это из-за домашнего отопления, которое существенно ухудшает состояние кожи. Поэтому важно правильно ухаживать за лицом в зимний период.
Об этом рассказала дерматолог Виктория Геб в Instagram.
С наступлением холодов кожа подвергается серьезным испытаниям, главные из них - мороз и домашнее отопление.
В частности, тепло производят не только батареи, но и осветительные приборы, которые зимой бывают включены дольше, чем летом.
По словам дерматолога, сухой воздух в помещении извлекает влагу из тканей. Однако клетки не способны, ни к восстановлению и защитным реакциям.
Поэтому важно помогать коже. Специалист говорит, что из-за недостаточной влажности кожа увядает и появляются морщины.
Врач рекомендует зимой следовать следующим советам:
Добавим, что зимой лучше отказаться от использования духов или свести его к минимуму. Спирт в его составе при попадании на кожу вызывает сухость и шелушение, в результате кожа становится чувствительной и раздраженной.
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