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Отопление в доме вредит коже: что важно сделать

Как отопление в доме вредит коже (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Зимой люди часто жалуются, что состояние кожи становится хуже. Все это из-за домашнего отопления, которое существенно ухудшает состояние кожи. Поэтому важно правильно ухаживать за лицом в зимний период.

Об этом рассказала дерматолог Виктория Геб в Instagram.

Как отопление вредит

С наступлением холодов кожа подвергается серьезным испытаниям, главные из них - мороз и домашнее отопление.

В частности, тепло производят не только батареи, но и осветительные приборы, которые зимой бывают включены дольше, чем летом.

По словам дерматолога, сухой воздух в помещении извлекает влагу из тканей. Однако клетки не способны, ни к восстановлению и защитным реакциям.

Поэтому важно помогать коже. Специалист говорит, что из-за недостаточной влажности кожа увядает и появляются морщины.

Что важно делать

Врач рекомендует зимой следовать следующим советам:

  • пить больше воды;
  • установить увлажнитель воздуха;
  • наносить средства по уходу на влажную кожу;
  • не использовать масло для лица, ведь оно создает пленку;
  • использовать дополнительный уход за кожей.

Добавим, что зимой лучше отказаться от использования духов или свести его к минимуму. Спирт в его составе при попадании на кожу вызывает сухость и шелушение, в результате кожа становится чувствительной и раздраженной.

Ранее мы сообщали, как ухаживать за проблемной кожей без доступа к спецсредствам.

Также медики назвали привычки, которые искажают лицо

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дерматологкожа