Отопление в доме вредит коже: что важно сделать

Как отопление вредит

С наступлением холодов кожа подвергается серьезным испытаниям, главные из них - мороз и домашнее отопление.

В частности, тепло производят не только батареи, но и осветительные приборы, которые зимой бывают включены дольше, чем летом.

По словам дерматолога, сухой воздух в помещении извлекает влагу из тканей. Однако клетки не способны, ни к восстановлению и защитным реакциям.

Поэтому важно помогать коже. Специалист говорит, что из-за недостаточной влажности кожа увядает и появляются морщины.

Что важно делать

Врач рекомендует зимой следовать следующим советам:

пить больше воды;

установить увлажнитель воздуха;

наносить средства по уходу на влажную кожу;

не использовать масло для лица, ведь оно создает пленку;

использовать дополнительный уход за кожей.

Добавим, что зимой лучше отказаться от использования духов или свести его к минимуму. Спирт в его составе при попадании на кожу вызывает сухость и шелушение, в результате кожа становится чувствительной и раздраженной.