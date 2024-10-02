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Онука королеви Єлизавети II чекає на другу дитину: що відомо

Середа 02 жовтня 2024 10:20
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Онука королеви Єлизавети II чекає на другу дитину: що відомо Принцеса Беатріс із чоловіком (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Старша донька герцога Йоркського Ендрю, принцеса Беатріс та її чоловік, італійський аристократ та мільйонер Едоардо Мапеллі-Моцці готуються вдруге стати батьками.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на повідомлення в офіційному Instagram-акаунті королівської родини.

Друга дитина принцеси має народитися на початку весни 2025 року.

"Її королівська Високість, принцеса Беатріс і містер Едоардо Мапеллі-Моцці дуже раді оголосити, що вони чекають їхню другу спільну дитину, яка має з'явитися на світ на початку наступного року. Це буде сестричка або братик Сієнни і Вулфі", - сказано в публікації.

Зазначимо, що пара виховує 3-річну дочку Сієнну, також мільйонер має 8-річного сина Крістофера від попередніх відносин, якого називають Вулфі.

Також у публікації показали щасливі фото майбутніх батьків та кадри із сімейної прогулянки, на яких братик ніжно тримає сестричку за руку.

Онука королеви Єлизавети II чекає на другу дитину: що відомоОнука королеви Єлизавети II чекає на другу дитину: що відомо

Принцеса Беатріс із чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Що відомо про принцесу Беатріс та її чоловіка

Про романтичні стосунки з італійським аристократом, з яким Беатріс була знайома з дитинства, вона оголосила у 2018 році. 26 вересня 2019 року було офіційно оголошено про заручини.

Онука королеви Єлизавети II чекає на другу дитину: що відомо

Принцеса Беатріс із чоловіком (фото: Getty Images)

Одруження мало відбутися 29 травня 2020 року, але через пандемію коронавірусу його перенесли на 2021 рік, без уточнення дати. Зрештою, непублічна церемонія одруження Беатриси Йоркської з Едоардо Мапеллі-Моцці відбулася 17 липня 2020 року в каплиці Усіх Святих у Віндзорі.

Церемонія була закритою, і на ній були присутні найближчі члени королівської родини - всього приблизно 20 гостей.

Онука королеви Єлизавети II чекає на другу дитину: що відомоВесілля принцеси Беатріс (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Старша донька Ендрю виходила заміж у сукні та тіарі Єлизавети II. Сукню з тафти кольору слонової кістки в 1961 створив модельєр Норман Хартнелл - автор весільного і коронаційного образів Єлизавети II, а діамантову тіару королеви Марії вона носила 20 листопада 1947, в день свого весілля з принцом Філіпом.

Онука королеви Єлизавети II чекає на другу дитину: що відомо

Весілля принцеси Беатріс (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Раніше Борис Джонсон зробив несподіване зізнання про королеву Єлизавету II.

Також читайте, чому Кейт Міддлтон та Меган Маркл ніколи не носили весільну тіару принцеси Діани.

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