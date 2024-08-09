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Оновлюйте плейліст. 10 нових українських пісень, які вже "рвуть" тренди

Нова українська музика (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Музичні новинки цього тижня здатні підняти вам настрій та додати більше яскравих фарб у життя. Українські артисти презентували чимало крутих треків, серед яких ви точно знайдете щось для себе.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує 10 нових українських пісень, якими варто оновити плейліст.

KALUSH та Ann in Black - "Червона нитка"

"Трек містить своєрідний етно-вайб, який підкреслює унікальність української культури. Для цього я додала народні мотиви співу, щоб показати нашу культурну ідентичність і те, що ця історія - про українців", - розповіла про нову пісню співачка.

 

Саша Чемеров feat Лєра Мандзюк - "Франкор"

"Я багато читав віршів Франка, але цей зайшов найбільше. Він написав про мрію, яка для нього була більшою за кохання. Це викликає безліч питань: чи це про кохання, чи про жагу до людини, до мрії, до бога?", - розповів про новий трек Чемеров.

 

Cape Cod - "Силуетами Вітрин"

Гурт презентував міні-альбом "Силуетами Вітрин" і одна з пісень отримала таку ж назву. У ній артисти вирішили повернути слухачів у часи романтики, закоханості та віри в найкраще майбутнє без присмаку розчарування чи розлучення.

 

YALLA - "Дура"

Юна співачка презентувала пісню, якою хоче розкрити внутрішній світ молодої дівчини та розповісти про перше кохання, перші погляди та перше розчарування. Трек став автобіографічним, його YALLA присвятила реальному хлопцю. 


NAIMES - "Одна хвилина"

Український музикант представив пісню про біль розставання, коли двоє людей усвідомлюють, що їхня історія завершується. У композиції описуються нічні роздуми на балконі, сльози та втома від постійних драм. Кожна хвилина вечора стає точкою неповернення.

 

KLAVDIA PETRIVNA, МАША КОНДРАТЕНКО - "ЇДЕ ДАХ"

 

DOROFEEVA - "Нітрогліцерин"

 

BaWN, Околиця - "Не для нас"

 

Granat Garden - "По шляху іти"

 

Do Sliz - "Літосінь"

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українські зірки зробили кавери на хіти Назарія Яремчука.

Окрім цього, нещодавно з'явилася добірка серіалів про зомбі.

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