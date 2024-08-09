Оновлюйте плейліст. 10 нових українських пісень, які вже "рвуть" тренди

Музичні новинки цього тижня здатні підняти вам настрій та додати більше яскравих фарб у життя. Українські артисти презентували чимало крутих треків, серед яких ви точно знайдете щось для себе.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує 10 нових українських пісень, якими варто оновити плейліст.
"Трек містить своєрідний етно-вайб, який підкреслює унікальність української культури. Для цього я додала народні мотиви співу, щоб показати нашу культурну ідентичність і те, що ця історія - про українців", - розповіла про нову пісню співачка.
"Я багато читав віршів Франка, але цей зайшов найбільше. Він написав про мрію, яка для нього була більшою за кохання. Це викликає безліч питань: чи це про кохання, чи про жагу до людини, до мрії, до бога?", - розповів про новий трек Чемеров.
Гурт презентував міні-альбом "Силуетами Вітрин" і одна з пісень отримала таку ж назву. У ній артисти вирішили повернути слухачів у часи романтики, закоханості та віри в найкраще майбутнє без присмаку розчарування чи розлучення.
Юна співачка презентувала пісню, якою хоче розкрити внутрішній світ молодої дівчини та розповісти про перше кохання, перші погляди та перше розчарування. Трек став автобіографічним, його YALLA присвятила реальному хлопцю.
Український музикант представив пісню про біль розставання, коли двоє людей усвідомлюють, що їхня історія завершується. У композиції описуються нічні роздуми на балконі, сльози та втома від постійних драм. Кожна хвилина вечора стає точкою неповернення.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українські зірки зробили кавери на хіти Назарія Яремчука.
Окрім цього, нещодавно з'явилася добірка серіалів про зомбі.