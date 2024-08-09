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Обновляйте плейлист. 10 новых украинских песен, которые уже "рвут" тренды

Новая украинская музыка (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Музыкальные новинки этой недели способны поднять настроение и добавить больше ярких красок в жизнь. Украинские артисты представили немало крутых треков, среди которых вы точно найдете что-то для себя.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает 10 новых украинских песен, которыми следует обновить плейлист.

KALUSH и Ann in Black - "Червона нитка"

"Трек содержит своеобразный этно-вайб, подчеркивающий уникальность украинской культуры. Для этого я добавила народные мотивы пения, чтобы показать нашу культурную идентичность и то, что эта история - об украинцах", - рассказала о новой песне певица.

 

Саша Чемеров feat Лера Мандзюк - "Франкор"

"Я много читал стихов Франко, но этот зашел больше всего. Он написал о мечте, которая для него была больше любви. Это вызывает множество вопросов: это о любви, или о жажде человека, мечты, бога?", - рассказал о новом треке Чемеров.

 

Cape Cod - "Силуетами Вітрин"

Группа презентовала мини-альбом "Силуетами Вітрин" и одна из песен получила такое же название. В ней артисты решили вернуть слушателей во времена романтики, влюбленности и веры в лучшее будущее без привкуса разочарования или расставания.

 

YALLA - "Дура"

Юная певица презентовала песню, которой хочет раскрыть внутренний мир молодой девушки и рассказать о первой любви, первых взглядах и первом разочаровании. Трек стал автобиографическим, его YALLA посвятила реальному парню.


NAIMES - "Одна хвилина"

Украинский музыкант представил песню о боли расставания, когда два человека осознают, что их история завершается. В композиции описываются ночные размышления на балконе, слезы и усталость постоянных драм. Каждая минута вечера становится точкой невозвращения.

 

KLAVDIA PETRIVNA, МАША КОНДРАТЕНКО - "ЇДЕ ДАХ"

 

DOROFEEVA - "Нітрогліцерин"

 

BaWN, Околиця - "Не для нас"

 

Granat Garden - "По шляху іти"

 

Do Sliz - "Літосінь"

 

Напомним, ранее мы рассказывали, как украинские звезды сделали каверы на хиты Назария Яремчука.

Кроме этого, недавно появилась подборка сериалов о зомби.

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