Оновлення Windows зламало Word і Excel: що відомо

Чому не працюють Word і Excel

Зазначається, що після оновлення Windows 11 до версії 24H2 у багатьох юзерів Microsoft виникли проблеми з програмами пакету Office, зокрема із Word, Excel та іншими.

Фахівці пов'язують ці проблеми з помилкою в роботі деяких захисних механізмів.

Так, найбільше скарг надходило від користувачів, які використовують програмне забезпечення для кібербезпеки від компанії CrowdStrike Falcon, бо "рішення захисту від зловмисного програмного забезпечення вмикають певні функції". До слова, саме з продуктами CrowdStrike був пов'язаний масштабний збій у роботі Windows у липні цього року.

У Microsoft стверджують, що досліджують наразі, чи може ця проблема виникати у попередніх версіях Windows.

При цьому, говорять у компанії, "якщо ви використовуєте версії Windows Home або Pro на особистих пристроях, ви навряд чи зіткнетеся з цією проблемою".

Додамо, що нещодавно корпорація заблокувала оновлення Windows 11 24H2 на комп’ютерах із програмою Voicemeeter через проблему сумісності драйверів.

В Microsoft і CrowdStrike Falcon запевняють, що активно працюють над усуненням неполадок, але точних термінів випуску оновлення, яке б працювало стабільно, поки не назвали. Водночас CrowdStrike тимчасово вимкнув параметр Enhanced Exploitation Visibility Prevention Policy на хостах під керуванням Windows 11 версії 24H2, що має "тимчасово пом'якшити" гнів користувачів, які не можуть нормально користуватися Word і Excel.

Нагадаємо, що Windows 11 - найновіша версія операційної системи від Microsoft, яка принесла з собою чимало змін та оновлень. Вона розроблена з метою забезпечити більш сучасний, інтуїтивний та продуктивний досвід користувача.