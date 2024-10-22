Обновление Windows взломало Word и Excel: что известно

Почему не работают Word и Excel

Отмечается, что после обновления Windows 11 до версии 24H2 у многих пользователей Microsoft возникли проблемы с программами пакета Office, включая Word, Excel и другие.

Специалисты связывают эти проблемы с ошибкой в работе некоторых защитных механизмов.

Так, больше всего жалоб поступало от пользователей, использующих программное обеспечение для кибербезопасности от компании CrowdStrike Falcon, потому что "решения защиты от вредоносного ПО включают определенные функции". Кстати, именно с продуктами CrowdStrike был связан масштабный сбой в работе Windows в июле этого года.

В Microsoft утверждают, что сейчас исследуют, может ли эта проблема возникать в предыдущих версиях Windows.

При этом, говорят в компании, "если вы используете версии Windows Home или Pro на личных устройствах, вы вряд ли столкнетесь с этой проблемой".

Добавим, что недавно компания заблокировала обновление Windows 11 24H2 на компьютерах с программой Voicemeeter из-за проблемы совместимости драйверов.

В Microsoft и CrowdStrike Falcon уверяют, что активно работают над устранением неполадок, но точных сроков выпуска стабильно работающего обновления пока не назвали. В то же время CrowdStrike временно выключил параметр Enhanced Exploitation Visibility Prevention Policy на хостах под управлением Windows 11 версии 24H2, который должен временно смягчить гнев пользователей, которые не могут нормально пользоваться Word и Excel.

Напомним, что Windows 11 - новейшая версия операционной системы от Microsoft, которая принесла с собой немало изменений и обновлений. Она разработана, чтобы обеспечить более современный, интуитивный и производительный опыт пользователя.