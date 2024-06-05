Оновлення вже близько. Xiaomi назвала смартфони, які перші отримають Android 15: список значний

Android 15 - це наступне велике оновлення від Google, яке, як вже підтверджено, принесе безліч цікавих функцій та покращень. У той час як ми все ще чекаємо на його публічний випуск, компанія Xiaomi вже розкрила список своїх перших смартфонів і планшетів, які отримають оновлення до Android 15.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на китайський сайт про технології Gizmochina.
Для своїх пристроїв Xiaomi випустить оновлення Android 15 з оболонкою MIUI 16. Однак пристрої, які були оновлені до HyperOS, отримають нову операційну систему з новою оболонкою HyperOS.
Якщо у вас є Xiaomi, Redmi або Poco, вам напевно цікаво, чи отримає воно оновлення Android 15.
Xiaomi
Redmi
Poco
Портал Gizmoсhina додатково перерахував пристрої компанії, які згодом теж мають отримати Android 15 відповідно до політики оновлення програмного забезпечення. Офіційно це поки що не підтверджено.
Xiaomi
Redmi
Poco
Розробка Android 15 йде повним ходом. Google вже випустила кілька попередніх збірок для розробників та бета-версій. Найближчими тижнями нова операційна система увійде у фазу стабільності платформи, щоб завершити розробку та підготуватися до фінального релізу.
Очікується, що Google випустить Android 15 у жовтні. Приблизно в цей же час Xiaomi почне розгортання стабільної версії Android 15 для сумісних пристроїв, починаючи з останніх флагманських моделей.
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