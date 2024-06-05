Оновлення вже близько. Xiaomi назвала смартфони, які перші отримають Android 15: список значний

Для своїх пристроїв Xiaomi випустить оновлення Android 15 з оболонкою MIUI 16. Однак пристрої, які були оновлені до HyperOS, отримають нову операційну систему з новою оболонкою HyperOS.

Якщо у вас є Xiaomi, Redmi або Poco, вам напевно цікаво, чи отримає воно оновлення Android 15.

Які пристрої отримають оновлення Android 15

Xiaomi

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Redmi

Redmi Note 13

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 12

Redmi 13C

Redmi 12

Redmi 12 5G

Poco

Poco M6 Pro 5G

Портал Gizmoсhina додатково перерахував пристрої компанії, які згодом теж мають отримати Android 15 відповідно до політики оновлення програмного забезпечення. Офіційно це поки що не підтверджено.

Xiaomi

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Redmi

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13R

Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12 Pro 4G

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12R

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12S

Redmi K70

Redmi K70E

Redmi K70 Pro

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi 13R

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Redmi 12

Redmi 12 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad SE

Redmi Turbo 3

Redmi A3

Redmi A3x

Poco

Poco F6

Poco F6 Pro

Poco F5

Poco F5 Pro

Poco X6

Poco X6 Neo

Poco X6 Pro

Poco M6

Poco M6 Pro

Poco Pad

Poco C65

Poco C61

Poco C51

Коли Xiaomi почне випускати оновлення Android 15

Розробка Android 15 йде повним ходом. Google вже випустила кілька попередніх збірок для розробників та бета-версій. Найближчими тижнями нова операційна система увійде у фазу стабільності платформи, щоб завершити розробку та підготуватися до фінального релізу.

Очікується, що Google випустить Android 15 у жовтні. Приблизно в цей же час Xiaomi почне розгортання стабільної версії Android 15 для сумісних пристроїв, починаючи з останніх флагманських моделей.