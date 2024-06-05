Обновление уже близко. Xiaomi назвала смартфоны, которые первые получат Android 15: список внушительный

Android 15 - это следующее крупное обновление от Google, которое, как уже подтверждено, принесет множество интересных функций и улучшений. В то время как мы все еще ждем его публичного выпуска, компания Xiaomi уже раскрыла список своих первых смартфонов и планшетов, которые получат обновление до Android 15.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на китайский сайт о технологиях Gizmochina.
Для своих устройств Xiaomi выпустит обновление Android 15 с оболочкой MIUI 16. Однако устройства, которые уже были обновлены до HyperOS, получат новую операционную систему с новой оболочкой HyperOS.
Если у вас есть устройство Xiaomi, Redmi или Poco, вам наверняка интересно, получит ли оно обновление Android 15. Ознакомьтесь с приведенным ниже списком, чтобы узнать.
Xiaomi
Redmi
Poco
Портал Gizmoсhina дополнительно перечислил устройства компании, которые со временем тоже должны получить Android 15 в соответствии с политикой обновления ПО. Официально это пока не подтверждено.
Xiaomi
Redmi
Poco
Разработка Android 15 идет полным ходом. Google уже выпустила несколько предварительных сборок для разработчиков и бета-версий. В ближайшие недели новая операционная система войдет в фазу стабильности платформы, чтобы завершить разработку и подготовиться к финальному релизу.
Ожидается, что Google выпустит Android 15 в октябре. Примерно в это же время Xiaomi начнет развертывание стабильной версии Android 15 для своих совместимых устройств, начиная с последних флагманских моделей.
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