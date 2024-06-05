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Обновление уже близко. Xiaomi назвала смартфоны, которые первые получат Android 15: список внушительный

Xiaomi назвала смартфоны, которые первыми обновятся до Android 15 (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Android 15 - это следующее крупное обновление от Google, которое, как уже подтверждено, принесет множество интересных функций и улучшений. В то время как мы все еще ждем его публичного выпуска, компания Xiaomi уже раскрыла список своих первых смартфонов и планшетов, которые получат обновление до Android 15.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на китайский сайт о технологиях Gizmochina.

Для своих устройств Xiaomi выпустит обновление Android 15 с оболочкой MIUI 16.  Однако устройства, которые уже были обновлены до HyperOS, получат новую операционную систему с новой оболочкой HyperOS.

Если у вас есть устройство Xiaomi, Redmi или Poco, вам наверняка интересно, получит ли оно обновление Android 15. Ознакомьтесь с приведенным ниже списком, чтобы узнать.

Какие устройства получат обновление Android 15

Xiaomi

  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 13 Lite
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12T
  • Xiaomi 12T Pro

Redmi

  • Redmi Note 13
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi Note 13 Pro 5G
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G
  • Redmi Note 12
  • Redmi 13C
  • Redmi 12
  • Redmi 12 5G

Poco

  • Poco M6 Pro 5G

Портал Gizmoсhina дополнительно перечислил устройства компании, которые со временем тоже должны получить Android 15 в соответствии с политикой обновления ПО. Официально это пока не подтверждено.

Xiaomi

  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 12 Lite
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi Civi 4 Pro
  • Xiaomi Civi 3
  • Xiaomi Civi 2
  • Xiaomi Civi 1S
  • Xiaomi Mix Fold 3
  • Xiaomi Mix Fold 2
  • Xiaomi Pad 6
  • Xiaomi Pad 6 Pro
  • Xiaomi Pad 6 Max 14
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Redmi

  • Redmi Note 13 4G
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13 Pro 4G
  • Redmi Note 13 Pro 5G
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G
  • Redmi Note 13R
  • Redmi Note 13R Pro
  • Redmi Note 12 4G
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi Note 12 Pro 4G
  • Redmi Note 12 Pro Speed
  • Redmi Note 12R
  • Redmi Note 12R Pro
  • Redmi Note 12T Pro
  • Redmi Note 12S
  • Redmi K70
  • Redmi K70E
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi K60
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi K60 Ultra
  • Redmi 13R
  • Redmi 13C
  • Redmi 13C 5G
  • Redmi 12
  • Redmi 12 5G
  • Redmi Pad Pro
  • Redmi Pad Pro 5G
  • Redmi Pad SE
  • Redmi Turbo 3
  • Redmi A3
  • Redmi A3x

Poco

  • Poco F6
  • Poco F6 Pro
  • Poco F5
  • Poco F5 Pro
  • Poco X6
  • Poco X6 Neo
  • Poco X6 Pro
  • Poco M6
  • Poco M6 Pro
  • Poco Pad
  • Poco C65
  • Poco C61
  • Poco C51

Когда Xiaomi начнет выпускать обновление Android 15

Разработка Android 15 идет полным ходом. Google уже выпустила несколько предварительных сборок для разработчиков и бета-версий. В ближайшие недели новая операционная система войдет в фазу стабильности платформы, чтобы завершить разработку и подготовиться к финальному релизу.

Ожидается, что Google выпустит Android 15 в октябре. Примерно в это же время Xiaomi начнет развертывание стабильной версии Android 15 для своих совместимых устройств, начиная с последних флагманских моделей.

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