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Оновлення вже близько. Xiaomi назвала смартфони, які перші отримають Android 15: список значний

Середа 05 червня 2024 13:00
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Оновлення вже близько. Xiaomi назвала смартфони, які перші отримають Android 15: список значний Xiaomi назвала смартфони, які першими оновляться до Android 15 (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Android 15 - це наступне велике оновлення від Google, яке, як вже підтверджено, принесе безліч цікавих функцій та покращень. У той час як ми все ще чекаємо на його публічний випуск, компанія Xiaomi вже розкрила список своїх перших смартфонів і планшетів, які отримають оновлення до Android 15.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на китайський сайт про технології Gizmochina.

Для своїх пристроїв Xiaomi випустить оновлення Android 15 з оболонкою MIUI 16. Однак пристрої, які були оновлені до HyperOS, отримають нову операційну систему з новою оболонкою HyperOS.

Якщо у вас є Xiaomi, Redmi або Poco, вам напевно цікаво, чи отримає воно оновлення Android 15.

Які пристрої отримають оновлення Android 15

Xiaomi

  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 13 Lite
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12T
  • Xiaomi 12T Pro

Redmi

  • Redmi Note 13
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi Note 13 Pro 5G
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G
  • Redmi Note 12
  • Redmi 13C
  • Redmi 12
  • Redmi 12 5G

Poco

  • Poco M6 Pro 5G

Портал Gizmoсhina додатково перерахував пристрої компанії, які згодом теж мають отримати Android 15 відповідно до політики оновлення програмного забезпечення. Офіційно це поки що не підтверджено.

Xiaomi

  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 12 Lite
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi Civi 4 Pro
  • Xiaomi Civi 3
  • Xiaomi Civi 2
  • Xiaomi Civi 1S
  • Xiaomi Mix Fold 3
  • Xiaomi Mix Fold 2
  • Xiaomi Pad 6
  • Xiaomi Pad 6 Pro
  • Xiaomi Pad 6 Max 14
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Redmi

  • Redmi Note 13 4G
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13 Pro 4G
  • Redmi Note 13 Pro 5G
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G
  • Redmi Note 13R
  • Redmi Note 13R Pro
  • Redmi Note 12 4G
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi Note 12 Pro 4G
  • Redmi Note 12 Pro Speed
  • Redmi Note 12R
  • Redmi Note 12R Pro
  • Redmi Note 12T Pro
  • Redmi Note 12S
  • Redmi K70
  • Redmi K70E
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi K60
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi K60 Ultra
  • Redmi 13R
  • Redmi 13C
  • Redmi 13C 5G
  • Redmi 12
  • Redmi 12 5G
  • Redmi Pad Pro
  • Redmi Pad Pro 5G
  • Redmi Pad SE
  • Redmi Turbo 3
  • Redmi A3
  • Redmi A3x

Poco

  • Poco F6
  • Poco F6 Pro
  • Poco F5
  • Poco F5 Pro
  • Poco X6
  • Poco X6 Neo
  • Poco X6 Pro
  • Poco M6
  • Poco M6 Pro
  • Poco Pad
  • Poco C65
  • Poco C61
  • Poco C51

Коли Xiaomi почне випускати оновлення Android 15

Розробка Android 15 йде повним ходом. Google вже випустила кілька попередніх збірок для розробників та бета-версій. Найближчими тижнями нова операційна система увійде у фазу стабільності платформи, щоб завершити розробку та підготуватися до фінального релізу.

Очікується, що Google випустить Android 15 у жовтні. Приблизно в цей же час Xiaomi почне розгортання стабільної версії Android 15 для сумісних пристроїв, починаючи з останніх флагманських моделей.

Читайте також про 10 чудових можливостей, які будуть доступні в Android 15.

А ще ми писали про те, що представлений смартфон із дорогим дизайном та ємністю батареї як у iPhone 15.

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