Оновлення вже близько. Xiaomi назвала смартфони, які перші отримають Android 15: список значний
Android 15 - це наступне велике оновлення від Google, яке, як вже підтверджено, принесе безліч цікавих функцій та покращень. У той час як ми все ще чекаємо на його публічний випуск, компанія Xiaomi вже розкрила список своїх перших смартфонів і планшетів, які отримають оновлення до Android 15.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на китайський сайт про технології Gizmochina.
Для своїх пристроїв Xiaomi випустить оновлення Android 15 з оболонкою MIUI 16. Однак пристрої, які були оновлені до HyperOS, отримають нову операційну систему з новою оболонкою HyperOS.
Якщо у вас є Xiaomi, Redmi або Poco, вам напевно цікаво, чи отримає воно оновлення Android 15.
Які пристрої отримають оновлення Android 15
Xiaomi
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
Redmi
- Redmi Note 13
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 12
- Redmi 13C
- Redmi 12
- Redmi 12 5G
Poco
- Poco M6 Pro 5G
Портал Gizmoсhina додатково перерахував пристрої компанії, які згодом теж мають отримати Android 15 відповідно до політики оновлення програмного забезпечення. Офіційно це поки що не підтверджено.
Xiaomi
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Mix Fold 3
- Xiaomi Mix Fold 2
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
Redmi
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13 Pro 4G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13R
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12 Pro 4G
- Redmi Note 12 Pro Speed
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 12S
- Redmi K70
- Redmi K70E
- Redmi K70 Pro
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultra
- Redmi 13R
- Redmi 13C
- Redmi 13C 5G
- Redmi 12
- Redmi 12 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad SE
- Redmi Turbo 3
- Redmi A3
- Redmi A3x
Poco
- Poco F6
- Poco F6 Pro
- Poco F5
- Poco F5 Pro
- Poco X6
- Poco X6 Neo
- Poco X6 Pro
- Poco M6
- Poco M6 Pro
- Poco Pad
- Poco C65
- Poco C61
- Poco C51
Коли Xiaomi почне випускати оновлення Android 15
Розробка Android 15 йде повним ходом. Google вже випустила кілька попередніх збірок для розробників та бета-версій. Найближчими тижнями нова операційна система увійде у фазу стабільності платформи, щоб завершити розробку та підготуватися до фінального релізу.
Очікується, що Google випустить Android 15 у жовтні. Приблизно в цей же час Xiaomi почне розгортання стабільної версії Android 15 для сумісних пристроїв, починаючи з останніх флагманських моделей.
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