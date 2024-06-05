Обновление уже близко. Xiaomi назвала смартфоны, которые первые получат Android 15: список внушительный
Android 15 - это следующее крупное обновление от Google, которое, как уже подтверждено, принесет множество интересных функций и улучшений. В то время как мы все еще ждем его публичного выпуска, компания Xiaomi уже раскрыла список своих первых смартфонов и планшетов, которые получат обновление до Android 15.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на китайский сайт о технологиях Gizmochina.
Для своих устройств Xiaomi выпустит обновление Android 15 с оболочкой MIUI 16. Однако устройства, которые уже были обновлены до HyperOS, получат новую операционную систему с новой оболочкой HyperOS.
Если у вас есть устройство Xiaomi, Redmi или Poco, вам наверняка интересно, получит ли оно обновление Android 15. Ознакомьтесь с приведенным ниже списком, чтобы узнать.
Какие устройства получат обновление Android 15
Xiaomi
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
Redmi
- Redmi Note 13
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 12
- Redmi 13C
- Redmi 12
- Redmi 12 5G
Poco
- Poco M6 Pro 5G
Портал Gizmoсhina дополнительно перечислил устройства компании, которые со временем тоже должны получить Android 15 в соответствии с политикой обновления ПО. Официально это пока не подтверждено.
Xiaomi
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Mix Fold 3
- Xiaomi Mix Fold 2
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
Redmi
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13 Pro 4G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13R
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12 Pro 4G
- Redmi Note 12 Pro Speed
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 12S
- Redmi K70
- Redmi K70E
- Redmi K70 Pro
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultra
- Redmi 13R
- Redmi 13C
- Redmi 13C 5G
- Redmi 12
- Redmi 12 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad SE
- Redmi Turbo 3
- Redmi A3
- Redmi A3x
Poco
- Poco F6
- Poco F6 Pro
- Poco F5
- Poco F5 Pro
- Poco X6
- Poco X6 Neo
- Poco X6 Pro
- Poco M6
- Poco M6 Pro
- Poco Pad
- Poco C65
- Poco C61
- Poco C51
Когда Xiaomi начнет выпускать обновление Android 15
Разработка Android 15 идет полным ходом. Google уже выпустила несколько предварительных сборок для разработчиков и бета-версий. В ближайшие недели новая операционная система войдет в фазу стабильности платформы, чтобы завершить разработку и подготовиться к финальному релизу.
Ожидается, что Google выпустит Android 15 в октябре. Примерно в это же время Xiaomi начнет развертывание стабильной версии Android 15 для своих совместимых устройств, начиная с последних флагманских моделей.
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