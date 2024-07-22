Оновлення лінійки AirPods у 2024 році: коли чекати, новини та чутки

Хоча в 2023 лінійка AirPods не зазнала серйозних змін, Apple готує великий сюрприз на цей рік. Головним оновленням 2024 року стане повна переробка базової лінійки AirPods.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний сайт новин про iPhone, iPad і Mac 9to5Mac .

Поточна лінійка AirPods від Apple

В даний час Apple продає п'ять різних версій AirPods:

AirPods (2-е покоління) - 129 доларів

AirPods (3-е покоління) - 169 доларів (із зарядним чохлом Lightning) або 179 доларів (із зарядним чохлом MagSafe)

AirPods Pro (2-е покоління) - 249 доларів

AirPods Max - 549 доларів

Коли вийдуть AirPods 4

Марк Гурман із Bloomberg активно висвітлював плани Apple з випуску AirPods четвертого покоління у 2024 році. За словами Гурмана, Apple припинить продаж AirPods 2 і AirPods 3 цього року і замінить їх двома різними варіантами AirPods 4.

Як повідомляється, моделі AirPods 4 матимуть дизайн, який являє собою "суміш" AirPods 3 і AirPods Pro, включаючи короткі ніжки. Жоден з варіантів AirPods 4 не матиме змінних амбушюр, як у AirPods Pro, але вони будуть "краще сидіти".

Щодо функцій, то Bloomberg стверджує, що Apple планує диференціювати дві моделі AirPods 4 кількома способами. Більш дорога модель AirPods 4 матиме шумозаглушення, а дешевша - ні.

Обидві версії AirPods 4 включатимуть новий зарядний чохол із портом USB-C для заряджання. Однак зарядний чохол, що входить у комплект постачання більш дорогої моделі AirPods 4, також матиме вбудовані динаміки для покращення інтеграції з функцією "Локатор".

За даними Bloomberg, нові моделі AirPods 4 мають вийти трохи згодом у 2024 році. Зазвичай Apple випускала нові AirPods приблизно в той же час, як і нові iPhone, у вересні.

Аналітик Apple Мін-Чі Куо також повідомив, що Apple працює над бюджетною версією AirPods, яка буде випущена у 2024 році.

Куо припустив, що так звані AirPods Lite можуть коштувати 99 доларів. Аналітик Джефф Пу також заявив, що AirPods Lite перебувають у розробці.

Неясно, чи говорять Куо і Пу про одну і ту ж бюджетну версію AirPods 4, що і Bloomberg, або про зовсім інший продукт.

AirPods 4 будуть хітом

Згідно з Марком Гурманом з Bloomberg, Apple планує масштабний запуск виробництва AirPods 4. Гурман повідомляє, що постачальники Apple випустять від 20 до 25 мільйонів одиниць нових моделей AirPods 4. Це стане найбільшим запуском AirPods в історії Apple.

Виробництво AirPods 4 очікується розпочати у травні з метою осіннього випуску, ймовірно, разом із iPhone 16.

Що щодо AirPods Pro та AirPods Max?

Також у 2024 році Apple випустить нову версію AirPods Max. На жаль, єдиною зміною тут буде перехід із Lightning на USB-C для заряджання.

Згідно з Bloomberg, Apple не планує жодних інших оновлень для AirPods Max цього року. Навушники продовжуватимуть використовувати той же чіп H1, який вони використовували з 2020 року, що означає, що вони продовжать пропускати низку сучасних функцій AirPods.

Для шанувальників AirPods Pro ходять чутки, що Apple не планує оновлення до 2025 року. Ця ревізія включатиме новий дизайн та новий чіп, серед інших нових функцій.

Ці нові опції можуть містити можливості, орієнтовані на здоров'я, такі як пов'язані зі здоров'ям слуху.

Висновок

Підсумовуючи, дорожня карта AirPods виглядає таким чином: