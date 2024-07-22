Обновление линейки AirPods в 2024 году: когда ждать, новости и слухи

Хотя в 2023 году линейка AirPods не претерпела серьезных изменений, Apple готовит большой сюрприз на этот год. Главным обновлением в 2024 году станет полная переработка базовой линейки AirPods.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий новостной сайт про iPhone, iPad и Mac 9to5Mac .

Текущая линейка AirPods от Apple

В настоящее время Apple продает пять различных версий AirPods:

AirPods (2-е поколение) - 129 долларов

AirPods (3-е поколение) - 169 долларов (с зарядным чехлом Lightning) или 179 долларов (с зарядным чехлом MagSafe)

AirPods Pro (2-е поколение) - 249 долларов

AirPods Max - 549 долларов

Когда выйдут AirPods 4

Марк Гурман из Bloomberg активно освещал планы Apple по выпуску AirPods четвертого поколения в 2024 году. По словам Гурмана, Apple прекратит продажи AirPods 2 и AirPods 3 в этом году и заменит их двумя различными вариантами AirPods 4.

Как сообщается, модели AirPods 4 будут иметь дизайн, который представляет собой "смесь" AirPods 3 и AirPods Pro, включая короткие ножки. Ни один из вариантов AirPods 4 не будет иметь сменных амбушюр, как у AirPods Pro, но они будут "лучше сидеть".

Что касается функций, то Bloomberg утверждает, что Apple планирует дифференцировать две модели AirPods 4 несколькими способами. Более дорогая модель AirPods 4 будет иметь шумоподавление, а более дешевая - нет.

Обе версии AirPods 4 будут включать новый зарядный чехол с портом USB-C для зарядки. Однако зарядный чехол, входящий в комплект поставки более дорогой модели AirPods 4, также будет иметь встроенные динамики для улучшенной интеграции с функцией "Локатор".

По данным Bloomberg, новые модели AirPods 4 должны выйти немного позже в 2024 году. Обычно Apple выпускала новые AirPods примерно в то же время, что и новые iPhone, в сентябре.

Аналитик Apple Мин-Чи Куо также сообщил, что Apple работает над бюджетной версией AirPods, которая будет выпущена в 2024 году.

Куо предположил, что так называемые "AirPods Lite" могут стоить 99 долларов. Аналитик Джефф Пу также заявил, что AirPods Lite находятся в разработке.

Неясно, говорят ли Куо и Пу об одной и той же бюджетной версии AirPods 4, что и Bloomberg, или о совершенно другом продукте.

AirPods 4 будут хитом

Согласно Марку Гурману из Bloomberg, Apple планирует масштабный запуск производства AirPods 4. Гурман сообщает, что поставщики Apple выпустят от 20 до 25 миллионов единиц новых моделей AirPods 4. Это станет самым крупным запуском AirPods в истории Apple.

Производство AirPods 4 ожидается начать в мае с целью осеннего выпуска, вероятно, вместе с iPhone 16.

Что насчет AirPods Pro и AirPods Max?

Также в 2024 году Apple выпустит новую версию AirPods Max. К сожалению, единственным изменением здесь будет переход с Lightning на USB-C для зарядки.

Согласно Bloomberg, Apple не планирует никаких других обновлений для AirPods Max в этом году. Наушники будут продолжать использовать тот же чип H1, который они использовали с 2020 года, что означает, что они продолжат пропускать ряд современных функций AirPods.

Для поклонников AirPods Pro ходят слухи, что Apple не планирует обновление до 2025 года. Эта ревизия будет включать новый дизайн и новый чип, среди прочих новых функций.

Эти новые опции могут включать возможности, ориентированные на здоровье, такие как связанные со здоровьем слуха.

Заключение

Подводя итог, дорожная карта AirPods выглядит таким образом: