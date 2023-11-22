Оновлення Chrome Web Store: що змінилося

Новий Chrome Web Store помітно нагадує веб-версію платформи цифрового контенту Play Маркет. Перероблений дизайн поєднує знайому верхню навігаційну панель із сучасними елементами.

Хоча він не повністю відповідає концепції Google Material You, звичної для Play Маркета, дизайн платформи гармонійно вписується у загальну екосистему Chrome.

Оновлений Chrome Web Store має дуже мінімалістичний вигляд. На верхній частині екрану розташований великий слайдер, що демонструє найкращі розширення та теми. Нижче наведено популярні продукти за категоріями, а також рекомендації для завантаження.

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Також варто відзначити появу нових категорій розширень, включаючи ті, що ґрунтуються на штучному інтелекті, а також ті, які призначені для покупок. Пошуковик тепер знаходиться у правому верхньому кутку, що спрощує пошук необхідних додатків. Для більш точного шукання можна використовувати різні фільтри.