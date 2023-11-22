Обновление Chrome Web Store: что изменилось

Платформа Chrome Web Store, где представлены различные расширения и дополнения для браузера Google, сохраняла свой устаревший дизайн в течение длительного времени. Но все изменилось: переделанный магазин получил обновленный внешний вид и улучшенный интерфейс, который теперь доступен всем пользователям.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей Android Police, рассказывающий об обзорах, приложениях, телефонах, устройствах, связанных с платформами Android.
Новый Chrome Web Store заметно напоминает веб-версию платформы цифрового контента Play Маркет. Переработанный дизайн совмещает знакомую верхнюю навигационную панель с современными элементами.
Хотя он не полностью соответствует концепции Google Material You, привычной для Play Маркета, дизайн платформы гармонично вписывается в общую экосистему Chrome.
Обновленный Chrome Web Store выглядит очень минималистичным. На верхней части экрана расположен большой слайдер, демонстрирующий лучшие расширения и темы. Ниже приведены популярные продукты по категориям, а также рекомендации по загрузке.
Также стоит отметить появление новых категорий расширений, включая основывающиеся на искусственном интеллекте, а также те, которые предназначены для покупок. Поисковик теперь находится в правом верхнем углу, что упрощает поиск необходимых приложений. Для более точного поиска можно использовать различные фильтры.
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