Оновлення Android 15: коли вийде, які зміни очікують ваш смартфон

Сумісність Android 15

Телефони Google Pixel отримали доступ до перших бета-версій Android 15, а друга хвиля стала доступною на ряді пристроїв від партнерів Android, включаючи Lenovo, Nothing, Oppo, Honor і Xiaomi.

Телефони Google Pixel, а саме Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro та Pixel 8a, ймовірно, стануть першими пристроями, які будуть сумісні з Android 15 наприкінці цього року. Хоча Google, безсумнівно, незабаром розширить сумісність Android 15 на багато інших пристроїв.

Такі смартфони, як Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S22 та Galaxy S21 складані телефони Samsung з Galaxy Z Fold 3 та Z Flip 3 і далі також повинні отримати Android 15.

Android 15 буде також доступний моделям серії A (A24, A33, A34, A53 5G, A54 5G та A73)

Багато телефонів інших брендів також повинні отримати Android 15, з такими яскравими представниками як OnePlus 12, OnePlus 11, OnePlus Open, Sony Xperia 1 V, Sony Xperia 5 V, Xiaomi 13 і Motorola Razr Plus 2023.

Як правило, якщо ваш телефон середнього класу або вище і йому не буде більше двох років на момент запуску Android 15, він швидше за все отримає оновлення.

Ви також можете очікувати, щоб побачити Android 15 на багатьох планшетах Android, таких як Pixel Tablet і Samsung Galaxy Tab S9 серії.

Можливі функції Android 15

Відсоток стану батареї

Одна невелика, але надзвичайно корисна нова функція, яку ми можемо побачити в Android 15 - це відсоток стану батареї.

Це дозволить вам побачити оцінний відсоток заряду, який батарея може в даний час утримувати в порівнянні з тим, коли вона була новою, так що у вас буде чітке уявлення про те, наскільки зношена батарея вашого телефону.

Це може бути особливо корисним при спробі діагностувати, чи підвищений розряд батареї є результатом зношеності акумулятора або якогось неправильно працюючого програмного забезпечення.

Екран стану батареї, прихований у Android 14 QPR2 beta 2 (фото: Android Authority)

Обмеження заряду до 80 відсотків

Також у галузі батареї Android Authority виявив можливість встановити обмеження заряду до 80 відсотків у бета-версії Android 15. Це може допомогти підтримувати здоров'я акумулятора вашого телефону.

Хоча ця функція ще не активна навіть у бета-версії, що говорить про те, що вона може бути запущена до першого випуску Android 15 QPR (Quarterly Platform Release).

(фото: Android Authority)

Віджети на екрані блокування

Android не підтримував віджети на екрані блокування з Android 4.2, але вони можуть повернутися в Android 15, оскільки в недавній бета-версії Android була виявлена прихована функція "Communal Space". Ця незавершена опція дозволить вам додавати віджети до Communal Space на екрані блокування.

Однак тут є кілька великих застережень. По-перше, в даний час підтримуються лише Google Calendar, Google Clock та додаток Google, хоча в майбутньому, ймовірно, підтримуватимуться й інші додатки.

По-друге, в даний час це, схоже, призначене лише для пристроїв з режимом Hub, що означає тільки Pixel Tablet.

(фото: Android Authority)

Особистий простір

Android 15 також може включати власну версію функції Secure Folder від Samsung, надаючи телефонам сторонніх виробників можливість приховувати конфіденційні додатки в окремій прихованій області під назвою Private Space.

Додаток Private Space, виявлений у незавершеній формі в першій та другій бета-версії Android 15, перед запуском у третій бета-версії, вимагає для доступу PIN-код, графічний ключ, пароль або біометричні дані та містить власний екземпляр Google Play Store.

Його можна використовувати для завантаження застосунків, про які ніхто інший, який використовує ваш телефон, не повинен знати або не зможе відкрити.

Ці додатки будуть з'являтися тільки в межах Private Space, що робить цю функцію зручною, якщо ви передасте свій телефон комусь іншому.

Android Police)

Bluetooth Auracast

У нещодавньому оновленні Android 14 міститься багато прихованого коду, що згадує обмін аудіо через Bluetooth, що явно вказує на те, що підтримка Bluetooth Auracast знаходиться в розробці.

Це функція, яка дозволяє вам ділитися аудіо, яке ви слухаєте на своєму телефоні, будь то музика, подкаст або ще щось, з іншими людьми навколо вас через Bluetooth. Вона дозволяє декільком навушникам Bluetooth або гарнітурам налаштовуватися на той самий аудіопотік, так що ви можете, наприклад, слухати альбом синхронно з другом.

У виявленому коді згадується використання QR-кодів, які дозволяють іншим прослуховувати те, що ви слухаєте, і їм не доведеться проходити звичайну процедуру сполучення через Bluetooth.

Pixel Buds Pro не підтримують Auracast, але такі моделі, можливо, будуть (фото: TechRadar)

Простий режим

У недавній бета-версії Android була виявлена прихована сторінка налаштувань для нової функції під назвою "легке попереднє налаштування".

Рядки коду пояснюють, що ця опція оптимізує інтерфейс Android для "покращення читання та простоти навігації" за рахунок "збільшення значків і тексту, додавання контрастності і жирності, а також додавання кнопок навігації в нижню частину екрану".

Таким чином, це, ймовірно, принесе користь не тільки тим, хто не дуже добре розуміється на технологіях, а й людям з ослабленим зором або спритністю. Функція поки не працює, але вона може з'явитися в Android 15.

Легкий режим (фото: Android Authority)

Архівація додатків

В Android 14 вже є функція архівації додатків, при якій Google Play Store автоматично архівує застосунки, які ви не часто використовуєте, щоб звільнити місце у сховищі. Але ця версія працює тільки в Play Store, і ви не можете вибрати архівацію вручну.

В Android 15 ви зможете вибирати, які додатки архівувати. Цей процес видаляє частину застосунка, не видаляючи його повністю. Таким чином, ви не втратите значок на головному екрані і не повністю налаштовуватимете його заново при наступному запуску, але при цьому ви все одно зможете звільнити трохи місця в пам'яті.

Android Authority виявила в коді різні натяки на те, що ручне архівування додатків знаходиться в розробці, тому немає гарантії, що це з'явиться в Android 15, але ймовірність залишається високою.

Архівація додатків (фото: Android Authority)

Збережені пари додатків

Якщо ви часто використовуєте розділений екран на своєму Android-пристрої, у вас, ймовірно, є певні пари застосунків, які ви зазвичай використовуєте разом, наприклад, YouTube та Chrome. З Android 15 ви можете зберігати їх, щоб можна було автоматично запускати їх пліч-о-пліч.

Google безперечно працює над цим, так як ця функція була виявлена прихованою в недавній бета-версії Android, тому питання дійсно тільки в тому, коли вона буде запущена.

Android Police)

Режим робочого столу у стилі DeX

Android Authority повідомляє, що Google працює над удосконаленим режимом робочого столу, який можна буде вивести на зовнішній дисплей, підключивши телефон за допомогою кабелю USB-C.

Це не забезпечує очікуваного відточеного досвіду роботи з робочим столом, але може стати кроком для його досягнення в Android 15.

Можливість знаходити втрачені автономні пристрої

Хоча Android вже дозволяє вам відстежувати телефони та інші пристрої, коли вони знаходяться в мережі, ми, можливо, нарешті зможемо відстежувати автономні пристрої з Android 15, ґрунтуючись на деякому виявленому коді.

Це буде працювати, підтримуючи активний сигнал Bluetooth-маяка, навіть коли телефон вимкнений.

Супутниковий зв'язок

Технічно Android вже підтримує супутниковий зв'язок, але виробники пристроїв поки що не прийняли цю функцію. Однак є свідчення того, що Google працює над покращенням підтримки супутникового зв'язку в Android 15.

Оповіщення про запис екрану

Попередня версія Android 15 для розробників дозволяє додаткам дізнаватися про активність опції запису екрана, тому ви можете отримувати повідомлення про те, що ваш екран записується, і бути впевненим, що ніхто не вторгається у ваше особисте життя.

Найкраща підтримка другого екрану

Одна невелика функція, знайдена в попередньому перегляді Android 15 для розробників, це новий спосіб відображати свої додатки на других екранах, тобто на невеликих зовнішніх екранах на деяких складаних телефонах.

Постійний обсяг

Ще одне налаштування в Android 15 "developer preview" покращує керування гучністю, щоб допомогти користувачам уникнути невідповідностей гучності звуку в різних додатках. Іншими словами, гучність ваших різних застосунків має бути більш узгодженою і вимагати меншого регулювання.

Новий макет екрану налаштувань

Екран налаштувань може бути перероблений в Android 15, при цьому параметри будуть згруповані візуально різними способами, хоча на момент написання тексту ця переробка ще не завершена.

Найкраща біометрія

З появою Android 15 операційна система зможе виявляти та видаляти реєстрації відбитків пальців та осіб, які працюють некоректно, а потім пропонувати вам зареєструвати їх повторно, щоб покращити роботу біометричної системи.