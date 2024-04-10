Онколог назвав "тривожні дзвіночки" раку у чоловіків, які не можна ігнорувати

Часто змусити чоловіка сходити на обстеження задачка не проста для усіх жінок. Варто знати про ознаки, які можуть вказувати на рак простати.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти "Sviy.doc".
Хірург-онколог Олександр Стаховський розповів, що кожен 3 випадок раку простати виявляють випадково.
Варто пам'ятати, що рак простати:
Лікар зазначив, якщо виявити на ранній стадії - лікування сприятливе.
За словами лікаря, це не правда.
Насправді, якщо в родині були онко випадки, то просто необхідно регулярно перевірятись.
Зокрема, важливо звернутись за консультацією до лікаря, можливо, провести тест на ПСА.
Це теж неправда. Важливо не ігнорувати такі "тривожні дзвіночки":
Достатньо просто планово відвідувати уролога раз на рік.
Додатково можуть направити на:
Онколог зазначив, що при виявленні раку на 1-2 стадії, можна зробити операцію зі збереженням нервово-судинного пучка. А це забезпечує надалі відновлення сексуальної активності.
Є агресивні випадки, які потребують активного лікування (хірургічного, променевої терапії).
А є неагресивні, за якими достатньо просто спостерігати.
Активне спостереження за раком простати є інноваційним і визнаним у всьому світі підходом. Він має на меті моніторинг захворювання без загрози життю пацієнта.
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