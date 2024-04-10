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Онколог назвал "тревожные звоночки" рака у мужчин, которые нельзя игнорировать

Врач назвал симптомы рака простаты у мужчин (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто заставить мужчину сходить на обследование задача не проста для всех женщин. Следует знать о признаках, которые могут указывать на рак простаты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества "Sviy.doc".

Чем опасен рак простаты

Хирург-онколог Александр Стаховский рассказал, что каждый 3 случай рака простаты обнаруживают случайно.

Следует помнить, что рак простаты:

  • прогрессирует медленно
  • серьезные симптомы появляются на 3-4 стадиях
  • на 4 стадии - метастазы

Врач отметил, если обнаружить на ранней стадии - лечение благоприятное.

Распространенные мифы

"Это болезнь мужчин 65+"

По словам врача, это неправда.

На самом деле, если в семье были онко случаи, то просто необходимо регулярно проверяться.

В частности, важно обратиться за консультацией к врачу, возможно провести тест на ПСА.

"Проходит бессимптомно"

Это тоже неправда. Важно не игнорировать такие "тревожные звоночки":

  • дискомфорт при мочеиспускании
  • изменение в цвете мочи
  • наличие в ней крови
  • боль в спине

"Диагностика болезненная"

Достаточно просто планово посещать уролога ежегодно.

Дополнительно могут направить на:

  • ПСА-тест, выполняемый через забор крови
  • МРТ простаты, чтобы определить необходимость биопсии

"Отсутствие секса"

Онколог отметил, что при обнаружении рака на 1-2 стадии можно сделать операцию с сохранением нервно-сосудистого пучка. А это обеспечивает дальнейшее возобновление сексуальной активности.

"Агрессивность простаты"

Имеются агрессивные случаи, требующие активного лечения (хирургической, лучевой терапии).

А есть неагрессивные, за которыми достаточно просто наблюдать.

Активное наблюдение за раком простаты является инновационным и признанным во всем мире подходом. Цель мониторинг заболевания без угрозы жизни пациента.

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