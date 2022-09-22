Онкохворі в Україні можуть отримувати безкоштовно медичні послуги: які саме

Які послуги безкоштовні для онкохворих пацієнтів

У пакет радіологічних послуг в амбулаторних або стаціонарних умовах входять:

лабораторні дослідження (крові, спинномозкової рідини, цитологічні);

інструментальні дослідження – МРТ та КТ, УЗД, рентген, ендоскопічні дослідження тощо;

медикаментозна терапія;

ліки з Нацпереліку, які закуповує заклад, та препарати, що закуповуються державою централізовано;

інтенсивна терапія, киснева підтримка, знеболювання на всіх етапах;

променева терапія або лікування методами ядерної медицини в амбулаторних та стаціонарних умовах;

забезпечення медвиробами для радіотерапії, витратними матеріалами та засобами для фіксації пацієнта;

реабілітація під час лікування;

харчування у разі лікування у стаціонарних умовах.



Якщо в медустанові є лінійний прискорювач, гамма-ніж або кібер-ніж, то променева терапія на цьому обладнанні також безкоштовна.

Пам'ятайте, що окрім ліків, передбачених Нацпереліком, пацієнти з онкологією можуть отримати у медичній установі препарати, які закуповуються централізовано за рахунок державного бюджету.

Радіологічне лікування безплатно незалежно від того, чи його проводитимуть в амбулаторних чи стаціонарних умовах.

Як отримувати медпослуги безкоштовно

Щоб отримати медичну допомогу, пацієнту потрібно отримати направлення від свого сімейного або лікаря.