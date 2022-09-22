Онкохворі в Україні можуть отримувати безкоштовно медичні послуги: які саме

Пацієнти з онкологічними захворюваннями можуть розраховувати на безкоштовні медичні послуги, які покриває програма медичних гарантій. До них також входить і радіологічне лікування.
Про це українцям розповіли у Національній службі здоров'я.
У пакет радіологічних послуг в амбулаторних або стаціонарних умовах входять:
Якщо в медустанові є лінійний прискорювач, гамма-ніж або кібер-ніж, то променева терапія на цьому обладнанні також безкоштовна.
Пам'ятайте, що окрім ліків, передбачених Нацпереліком, пацієнти з онкологією можуть отримати у медичній установі препарати, які закуповуються централізовано за рахунок державного бюджету.
Радіологічне лікування безплатно незалежно від того, чи його проводитимуть в амбулаторних чи стаціонарних умовах.
Щоб отримати медичну допомогу, пацієнту потрібно отримати направлення від свого сімейного або лікаря.
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