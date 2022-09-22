Онкобольные в Украине могут получать бесплатно медицинские услуги: какие именно

Пациенты с онкологическими заболеваниями в Украине могут рассчитывать на бесплатные медицинские услуги, которые покрывает программа медицинских гарантий. В них также входит и радиологическое лечение.
Об этом украинцам рассказали в Национальной службе здоровья.
В пакет радиологических услуг в амбулаторных или стационарных условиях входят:
Если в медучреждении есть линейный ускоритель, гамма-нож или кибер-нож, лучевая терапия на этом оборудовании также бесплатна.
Помните, что кроме лекарств, предусмотренных Нацперечнем, пациенты с онкологией могут получить в медицинском учреждении препараты, закупаемые централизованно за счет государственного бюджета.
Радиологическое лечение бесплатно независимо от того, будут ли его проводить в амбулаторных или в стационарных условиях.
Чтобы получить медицинскую помощь, пациенту нужно получить направление от своего семейного или лечащего врача.
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