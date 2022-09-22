RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Онкобольные в Украине могут получать бесплатно медицинские услуги: какие именно

Фото: За какие медуслуги онкобольным пациентам не нужно платить (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Пациенты с онкологическими заболеваниями в Украине могут рассчитывать на бесплатные медицинские услуги, которые покрывает программа медицинских гарантий. В них также входит и радиологическое лечение.

Об этом украинцам рассказали в Национальной службе здоровья.

Какие услуги бесплатны для онкобольных пациентов

В пакет радиологических услуг в амбулаторных или стационарных условиях входят:

  • лабораторные исследования (крови, спинномозговой жидкости, цитологические);
  • инструментальные исследования – МРТ и КТ, УЗИ, рентген, эндоскопические исследования и т.п.;
  • медикаментозная терапия;
  • лекарства из Нацперечня, которые закупает заведение, и препараты, закупаемые государством централизованно;
  • интенсивная терапия, кислородная поддержка, обезболивание на всех этапах;
  • лучевая терапия или лечение методами ядерной медицины в амбулаторных и стационарных условиях;
  • обеспечение медизделиями для радиотерапии, расходными материалами и средствами для фиксации пациента;
  • реабилитация во время лечения;
  • питание в случае лечения в стационарных условиях.


Если в медучреждении есть линейный ускоритель, гамма-нож или кибер-нож, лучевая терапия на этом оборудовании также бесплатна.

Помните, что кроме лекарств, предусмотренных Нацперечнем, пациенты с онкологией могут получить в медицинском учреждении препараты, закупаемые централизованно за счет государственного бюджета.

Радиологическое лечение бесплатно независимо от того, будут ли его проводить в амбулаторных или в стационарных условиях.

Как получать медуслуги бесплатно

Чтобы получить медицинскую помощь, пациенту нужно получить направление от своего семейного или лечащего врача.

Также мы сообщали, что врачи опровергли самые популярные мифы о раке.

Кстати, ученые предупредили, что вейпы и электронки могут "разбудить" раковые клетки.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікарі