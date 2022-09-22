Онкобольные в Украине могут получать бесплатно медицинские услуги: какие именно

Какие услуги бесплатны для онкобольных пациентов

В пакет радиологических услуг в амбулаторных или стационарных условиях входят:

лабораторные исследования (крови, спинномозговой жидкости, цитологические);

инструментальные исследования – МРТ и КТ, УЗИ, рентген, эндоскопические исследования и т.п.;

медикаментозная терапия;

лекарства из Нацперечня, которые закупает заведение, и препараты, закупаемые государством централизованно;

интенсивная терапия, кислородная поддержка, обезболивание на всех этапах;

лучевая терапия или лечение методами ядерной медицины в амбулаторных и стационарных условиях;

обеспечение медизделиями для радиотерапии, расходными материалами и средствами для фиксации пациента;

реабилитация во время лечения;

питание в случае лечения в стационарных условиях.



Если в медучреждении есть линейный ускоритель, гамма-нож или кибер-нож, лучевая терапия на этом оборудовании также бесплатна.

Помните, что кроме лекарств, предусмотренных Нацперечнем, пациенты с онкологией могут получить в медицинском учреждении препараты, закупаемые централизованно за счет государственного бюджета.

Радиологическое лечение бесплатно независимо от того, будут ли его проводить в амбулаторных или в стационарных условиях.

Как получать медуслуги бесплатно

Чтобы получить медицинскую помощь, пациенту нужно получить направление от своего семейного или лечащего врача.