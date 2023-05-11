Онкохвора 11-річна Марійка малює та продає картини, щоб допомогти ЗСУ: чуттєва історія

Деталі зворушливої історії

Дівчинка спочатку лікувалась в Луцькій дитячій лікарні. Там волонтери познайомили її із новою технікою живопису - Fluid Art (мистецтво створення абстрактних картин).

Марійка малює гарні картини заради допомоги ЗСУ (фото: facebook.com/oksana.nefedova.1)

На день народження Марійка отримала в подарунок великий набір фарб і вона з радістю опановувала новий вид мистецтва. Дівчинка дарувала свої картини волонтерам та медперсоналу Волинського закладу.

Марійка нині проходить лікування в Італії. Проте, незважаючи на всі ускладнення, вона не зупиняється та продовжує створювати шедеври.

Більше того, дівчинка вирішила продавати свої картини і виручені кошти передавати українським захисникам.

Марійка з сестричкою (фото: facebook.com/Юлія Бонгар)

Марійка, як і всі українці, хоче пришвидшити нашу перемогу. За час лікування вона вже створила чимало картин.

Першу картину допомогла продати її тітка - Юлія Бонгар, яка нині проживає на Закарпатті. Прекрасний творчий доробок купила молода українка, яка сьогодні живе в Німеччині. Поціновувачка мистецтва перерахувала тисячу гривень.

"В Україні вже продано до десятка картин Марійки. Ціни не встановлюємо, покупці самі оцінювали їхню вартість на свій розсуд. Біля автографа на полотні Марійка домальовує сердечко. Часточку свого великого серця вона дарує разом із картиною", - розповіла Бонгар.

В Італії взялась допомагати мужній дівчинці перекладачка-українка, яка також працює в італійській клініці, Оксана Нефедова. На своїй Facebook-сторінці вона розмістила картини талановитої українки.

Оксана Нефедова підтримує Марійку в Італії (фото: facebook.com/oksana.nefedova.1)

В своєму пості вона написала, що всі зібрані кошти спрямують волинським захисникам.

В знак вдячності й захоплення стійкістю дівчинки в такій важкій боротьбі із страшною хворобою воїни вже передали їй український прапор із подяками.

Воїни ЗСУ вдячні дівчинці за підтримку (фото: facebook.com/oksana.nefedova.1)

"В Україні продажем картин займається тьотя Маші Юлія Бонгар. Давайте всі разом допоможемо нашим хлопцям і подаруємо багато щасливих хвилин нашій художниці", - зазначила пані Оксана.

Купити картини Марійки і тим самим підтримати ЗСУ може кожен охочий, наприклад, на сторінці її тітки у Facebook.

Картини Марійки (фото: facebook.com/oksana.nefedova.1)