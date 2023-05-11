Онкобольная 11-летняя Маша рисует и продает картины, чтобы помочь ВСУ: чувственная история

Детали трогательной истории

Девочка сначала лечилась в Луцкой детской больнице. Там волонтеры познакомили ее с новой техникой живописи - Fluid Art (искусство создания абстрактных картин).

Маша рисует красивые картины ради помощи ВСУ (фото: facebook.com/oksana.nefedova.1)

На день рождения Маша получила в подарок большой набор красок и она с радостью училась новому виду искусства. Девочка дарила свои картины волонтерам и медперсоналу Волынского заведения.

Маша сейчас проходит лечение в Италии. Однако несмотря на все осложнения, она не останавливается и продолжает создавать шедевры.

Более того девочка решила продавать свои картины и вырученные средства передавать украинским защитникам.

Маша с сестренкой (фото: facebook.com/Юлия Бонгар)

Маша, как и все украинцы, хочет ускорить нашу победу. За время лечения она уже создала множество картин.

Первую картину помогла продать ее тетя - Юлия Бонгар, ныне проживающая в Закарпатье. Прекрасное творческое наследие купила молодая украинка, которая сегодня живет в Германии. Ценительница искусства перечислила тысячу гривен.

"В Украине уже продано до десятка картин Машеньки. Цены не устанавливаем, покупатели сами оценивали их стоимость по своему усмотрению. Возле автографа на полотне Маша дорисовывает сердечко. Частицу своего большого сердца она дарит вместе с картиной", - рассказала Бонгар.

В Италии взялась помогать мужественной девочке переводчица-украинка, также работающая в итальянской клинике, Оксана Нефедова. На своей Facebook-странице она разместила картины талантливой украинки.

Оксана Нефедова поддерживает Машеньку в Италии (фото: facebook.com/oksana.nefedova.1)

В своем посту она написала, что все собранные средства будут направлены волынским защитникам.

В знак благодарности и восхищения стойкостью девочки в столь тяжелой борьбе со страшной болезнью воины уже передали ей украинский флаг с благодарностями.

Воины ВСУ благодарны девочке за поддержку (фото: facebook.com/oksana.nefedova.1)

"В Украине продажей картин занимается тетя Маши Юлия Бонгар. Давайте все вместе поможем нашим ребятам и подарим много счастливых минут нашей художнице", - отметила Оксана.

Купить картины Машеньки и тем самым поддержать ВСУ может каждый желающий, например, на странице ее тети в Facebook.

Картины Машеньки (фото: facebook.com/oksana.nefedova.1)