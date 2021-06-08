Онкобольная британка три года шла пешком от Киева до Уэльса: путешествие показала на фото

Британка Урсула Мартин преодолела пешком маршрут в 8 тысяч километров из Киева в город Лланидлос в Уэльсе, который длился почти три года. По времени путешествие должно было стать на полгода короче, однако свои коррективы внесла пандемия коронавируса, и введенные в странах карантинные ограничения.

Поход женщины был направлен на повышение осведомленности о раке яичников, который ей диагностировали 10 лет назад. Когда Урсуле поставили диагноз, она возвращалась из Болгарии в Британию со сплава на байдарках по Дунаю.

"Я не была готова вернуться и совершить большое трудное путешествие, поэтому я совершила 3500-мильную прогулку (5600 километров) в Уэльс, которая была в значительной степени "путешествием по повышению осведомленности о симптомах рака яичников". Затем у меня возникло чувство "где я была, что я делаю?". И я собралась прогуляться по Европе - я просто хотела закончить то, что начала", - рассказала Мартин.

Свой долгий путь британка решила начать с Украины, которую она описала как "Европа плюс один".

Разразившаяся пандемия коронавируса "сбила ее с толку".

"Сразу же было сказано: "Где бы вы ни были, вам нужно пойти домой и остаться там". А когда у вас нет дома и вы находитесь в чужой стране, это было большим шоком", - признается Урсула.

Через близких она нашла жилье, поселившись на время в доме отдыха сестры друга на юге Франции во время первой большой изоляции в марте прошлого года, примерно на 90 дней.

Урсула Мартин из Британии преодолела пешком маршрут в 8 тысяч км по странам Европы (фото: facebook.com/OneWomanWalks)

"Затем я просто шла туда, куда могла, а затем снова останавливалась, если в стране, в которой я находилась, был новый карантин, так что это была просто игра в кошки-мышки, где я должна была остановиться", - рассказала путешественница.

Урсула планировала дойти до Уэльса приблизительно в декабре 2020-го, но около шести месяцев пришлось пробыть в изоляции.

По время путешествия Марин делилась впечатлениями в сети, публикую фото, видео о проделанном маршруте, описывала увиденное. Кадры об осуществленном удивительном походе с живописными пейзажами можно посмотреть на Facebook-странице "One Women Walks".

Маршрут в Украине пролегал от Киева до Рахова, после чего она перешла границу и попала в Румынию, продолжив поход дальше.

Маршрут Урсулы Мартин в Украине (фото: facebook.com/OneWomanWalks)

За свое путешествие британка износила 7 или 8 пар обуви.

Также она признается, что уже вернувшись домой 6 июня, первое время у нее возникало чувство, что нужно еще куда-то идти - настолько она привыкла к походам.

"Это было приключение для роста, роста силы и духа. Я знаю себя намного лучше. Это было замечательно", - делится она впечатлениями от путешествия.

Впрочем, на этом Мартин не собирается заканчивать походы - в январе она планирует снова отправится в путь, чтобы "отметить" 10-летнюю годовщину своей онкологии.

Британка прошла 8 тысяч километров пешком из Киева в Уэльс за 3 года (фото: facebook.com/OneWomanWalks)