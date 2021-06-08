Онкохвора британка три роки йшла пішки від Києва до Уельсу: мандри показала на фото

Британка Урсула Мартін подолала пішки маршрут у 8 тисяч кілометрів з Києва до міста Лланідлос в Уельсі, який тривав майже три роки. За часом подорож мала стати на пів року коротшою, проте свої корективи внесла пандемія коронавірусу, і введені в країнах карантинні обмеження.

Похід жінки був спрямований на підвищення обізнаності про рак яєчників, який їй діагностували 10 років тому. Коли Урсулі поставили діагноз, вона поверталася з Болгарії до Британії зі сплаву на байдарках по Дунаю.

"Я не була готова повернутися і зробити велику важку подорож, тому я зробила 3500-мильну прогулянку (5600 кілометрів) до Уельсу, яка була значною мірою "подорожжю з підвищення обізнаності про симптоми раку яєчників". Потім у мене виникло почуття "де я була, що я роблю?". І я зібралася прогулятися по Європі - я просто хотіла закінчити те, що почала", - розповіла Мартін.

Свій довгий шлях британка вирішила почати з України, яку вона описала як "Європа плюс один".

Пандемія коронавірусу, що вибухнула, "збила її з пантелику".

"Відразу ж було сказано: "де б ви не були, вам потрібно піти додому і залишитися там". А коли у вас немає дома і ви перебуваєте в чужій країні, це було великим шоком", - зізнається Урсула.

Через близьких вона знайшла житло, оселившись на час в будинку відпочинку сестри друга на півдні Франції під час першої великої ізоляції в березні минулого року, приблизно на 90 днів.

Урсула Мартін з Британії подолала пішки маршрут у 8 тисяч км країнами Європи (фото: facebook.com/OneWomanWalks)

"Потім я просто йшла туди, куди могла, а потім знову зупинялася, якщо в країні, в якій я перебувала, був новий карантин, так що це була просто гра в кішки-мишки, де я повинна була зупинитися", - розповіла мандрівниця.

Урсула планувала дійти до Уельсу приблизно в грудні 2020-го, але близько шести місяців довелося пробути в ізоляції.

По час подорожі Марін ділилася враженнями в мережі, публікую фото, відео про виконаний маршрут, описувала побачене. Кадри про здійснений дивовижний похід з мальовничими пейзажами можна подивитися на Facebook-сторінці "One Women Walks".

Маршрут в Україні пролягав від Києва до Рахова, після чого вона перейшла кордон і потрапила до Румунії, продовживши похід далі.

Маршрут Урсули Мартін в Україні (фото: facebook.com/OneWomanWalks)

За свою подорож британка зносила 7 або 8 пар взуття.

Також вона зізнається, що вже повернувшись додому 6 червня, перший час у неї виникало відчуття, що потрібно ще кудись йти - настільки вона звикла до походів.

"Це була пригода для зросту, зростання сили та духу. Я знаю себе набагато краще. Це було чудово", - ділиться вона враженнями від подорожі.

Втім, на цьому Мартін не збирається закінчувати походи - в січні вона планує знову відправиться в дорогу, щоб "відзначити" 10-річну річницю своєї онкології.

Британка пройшла 8 тисяч кілометрів пішки з Києва до Уельсу за 3 роки (фото: facebook.com/OneWomanWalks)