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"Они поют и танцуют": доктор предупредила про опасность популярных детских игрушек

Новина українською →
Среда 07 сентября 2022 10:31
"Они поют и танцуют": доктор предупредила про опасность популярных детских игрушек Фото: Игрушки с мелкими батарейками - очень опасны (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Детские игрушки с мелкими батарейками-"таблетками" могут быть очень опасны для малышей.

Об этом предупредила врач-патологоанатом из Львова Виктория Пьец.

Она отметила, что детей такие игрушки очень привлекают - они поют и играют, танцуют. Но нем не менее они очень опасны, так как ребенок может проглотить маленькую батарейку в них.

В чем опасность проглатывания батарейки?

При контакте со слюной батарейка нагревается, и из нее выделяется гидроксид натрия, и как следствие в полости рта образуются эрозии.

Если батарейка прошла дальше в пищевод или в желудок, то в
месте, где она "остановилась", батарейка нагревается до температуры более 100 градусов и из нее выделяется еще большее количество гидроксида натрия, который провоцирует эрозии и даже от язвы.

Язва может перфорировать и соответственно содержимое желудка или кишки попадет в брюшную полость (перитонит) это сопровождается кровотечением.

Также батарейка может застрять в дыхательных путях (там тоже есть слизистая поэтому эффект будет тот же + затруднение).

Кто в группе риска?

Дети от 1 до 3 лет чаще проглатывают батарейки, но есть такие случаи и среди 10-летних детей.

Профилактика

  • Не позволяйте играть ребенку самому, обязательно наблюдайте за ним;
  • Если винт отсутствует в отсеке для батареек, лучше не использовать такую ​​игрушку;
  • Обращайте внимание на надписи на упаковке с игрушками (обычно указывают возраст 3+, то ребенку в 6 месяцев такая игрушка может быть опасна);
  • Запасные батарейки держите в недоступном для детей месте;
  • Говорите с детьми об опасности при проглатывании батареек;
  • Утилизируйте батарейки правильно.

Что делать, если ребенок все же проглотил батарейку?

Эти коварные "таблетки" могут не сразу давать симптомы, а примерно через 30 мин - 2 часа.

Симптомы:

  • слабость,
  • плач, возможная тошнота,
  • беспокойство,
  • лихорадка.
  • У старших детей боль, изжога, тошнота и рвота.

Первая помощь:

  • Обязательно обращайтесь в стационар
  • Подробно расскажите врачу о ваших подозрениях;
  • Не разрешайте ребенку есть или пить;
  • Не провоцируйте рвоту;
  • В стационаре батарейки удаляют под общей анестезией с помощью ФГСД или бронхоскопии.

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Стоит отметить, что ранее мы сообщали о том, что медики обратились с важным заявлением к родителям и педагогам.

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