"Они поют и танцуют": доктор предупредила про опасность популярных детских игрушек
Детские игрушки с мелкими батарейками-"таблетками" могут быть очень опасны для малышей.
Об этом предупредила врач-патологоанатом из Львова Виктория Пьец.
Она отметила, что детей такие игрушки очень привлекают - они поют и играют, танцуют. Но нем не менее они очень опасны, так как ребенок может проглотить маленькую батарейку в них.
В чем опасность проглатывания батарейки?
При контакте со слюной батарейка нагревается, и из нее выделяется гидроксид натрия, и как следствие в полости рта образуются эрозии.
Если батарейка прошла дальше в пищевод или в желудок, то в
месте, где она "остановилась", батарейка нагревается до температуры более 100 градусов и из нее выделяется еще большее количество гидроксида натрия, который провоцирует эрозии и даже от язвы.
Язва может перфорировать и соответственно содержимое желудка или кишки попадет в брюшную полость (перитонит) это сопровождается кровотечением.
Также батарейка может застрять в дыхательных путях (там тоже есть слизистая поэтому эффект будет тот же + затруднение).
Кто в группе риска?
Дети от 1 до 3 лет чаще проглатывают батарейки, но есть такие случаи и среди 10-летних детей.
Профилактика
- Не позволяйте играть ребенку самому, обязательно наблюдайте за ним;
- Если винт отсутствует в отсеке для батареек, лучше не использовать такую игрушку;
- Обращайте внимание на надписи на упаковке с игрушками (обычно указывают возраст 3+, то ребенку в 6 месяцев такая игрушка может быть опасна);
- Запасные батарейки держите в недоступном для детей месте;
- Говорите с детьми об опасности при проглатывании батареек;
- Утилизируйте батарейки правильно.
Что делать, если ребенок все же проглотил батарейку?
Эти коварные "таблетки" могут не сразу давать симптомы, а примерно через 30 мин - 2 часа.
Симптомы:
- слабость,
- плач, возможная тошнота,
- беспокойство,
- лихорадка.
- У старших детей боль, изжога, тошнота и рвота.
Первая помощь:
- Обязательно обращайтесь в стационар
- Подробно расскажите врачу о ваших подозрениях;
- Не разрешайте ребенку есть или пить;
- Не провоцируйте рвоту;
- В стационаре батарейки удаляют под общей анестезией с помощью ФГСД или бронхоскопии.
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Стоит отметить, что ранее мы сообщали о том, что медики обратились с важным заявлением к родителям и педагогам.