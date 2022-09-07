ua ru
Ср, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Вони співають і танцюють": доктор попередила про небезпеку популярних дитячих іграшок

Новость на русском →
Середа 07 вересня 2022 10:31
"Вони співають і танцюють": доктор попередила про небезпеку популярних дитячих іграшок Фото: Іграшки з дрібними батарейками - дуже небезпечні (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Дитячі іграшки з дрібними батарейками-"таблетками" можуть бути дуже небезпечні для малюків.

Про це попередила лікар-патологоанатом зі Львова Вікторія П'єц.

Вона зазначила, що дітей такі іграшки дуже приваблюють - вони співають і грають, танцюють. Але ньому не менше вони дуже небезпечні, бо дитина може проковтнути маленьку батарейку в них.

У чому небезпека проковтування батарейки?

При контакті зі слиною батарейка нагрівається, і з неї виділяється гідроксид натрію, і як наслідок в порожнині рота утворюються ерозії.

Якщо батарейка пройшла далі в стравохід або в шлунок, то
в місці, де вона" зупинилася", батарейка нагрівається до температури більше 100 градусів з і з неї виділяється ще більша кількість гідроксиду натрію, який провокує ерозії і навіть виразки.

Виразка може перфорувати і відповідно вміст шлунка або кишки потрапить в черевну порожнину (перитоніт) це супроводжується кровотечею.

Також батарейка може застрягти в дихальних шляхах (там теж є слизова тому ефект буде той же та утруднення).

Хто в групі ризику?

Діти від 1 до 3 років частіше ковтають батарейки, але є такі випадки й серед 10-річних дітей.

Профілактика

  • Не дозволяйте грати дитині самій, обов'язково спостерігайте за нею;
  • Якщо гвинт відсутній у відсіку для батарейок, краще не використовувати таку іграшку;
  • Звертайте увагу на написи на упаковці з іграшками (зазвичай вказують вік 3+, то дитині в 6 місяців така іграшка може бути небезпечна);
  • Запасні батарейки тримайте в недоступному для дітей місці;
  • Говоріть з дітьми про небезпеку при ковтанні батарейок;
  • Утилізуйте батарейки правильно.

Що робити, якщо дитина все ж проковтнула батарейку?

Ці підступні "таблетки" можуть не відразу давати симптоми, а приблизно через 30 хв - 2 години.

Симптоми:

  • слабкість,
  • плач, можлива нудота,
  • занепокоєння,
  • лихоманка.
  • У старших дітей біль, печія, нудота і блювота.

Перша допомога:

  • Обов'язково звертайтеся в стаціонар
  • Детально розкажіть лікарю про ваші підозри;
  • Не дозволяйте дитині їсти або пити;
  • Не провокуйте блювоту;
  • У стаціонарі батарейки видаляють під загальною анестезією за допомогою ФГСД або бронхоскопії.

Читайте також, що повинно бути в рюкзаку школяра на випадок евакуації.

Варто відзначити, що раніше ми повідомляли про те, що медики звернулися з важливою заявою до батьків і педагогів.

Читайте РБК-Україна в Google News
игрушки
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя