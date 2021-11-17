UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Они для меня умерли": Кондратюк высказался о Лорак и других, кто гастролирует в России

Автор: Styler

Игорь Кондратюк заявил, что все российские артисты не должны приезжать в Украину, пока Россия не вернет Крым и не позволит Украине установить контроль на восточных границах. К таким артистам он также относит украинских исполнительниц Ани Лорак и Светлану Лободу, которые активно гастролируют в РФ.

Об этом популярный телеведущий и продюсер рассказал в передаче "Субботнее интервью".

Он также еще раз подчеркнул, что искусство не может быть вне политики во время войны.

"Когда нет войны, и мир - "искусство вне политики" стопудово. Но когда в стране война, то есть деятели искусств, которые берут в руки автомат… А есть люди, которые в это время, например, Лорак, стоят на одной сцене с Медведевым, премьер-министром ведущей агрессию страны. Это же бред! Ни о какой чести, разуме и вообще порядочности речь не идет", - заявил он.

Кондратюк против того, чтобы Ани Лорак и Светлана Лобода возвращались со своими концертами в Украину.

"Они для меня умерли. Как артистки конечно!", - добавил Кондратюк.

При этом он подчеркнул, что не желает им зла.

Кондратюк высказался о Лорак и Лободе (видео: YouTube)

Напомним, Ани Лорак впервые за семь лет рассказала, почему не выступает в Украине и живет в России. Певица намекнула на то, что одна украинская артистка "заказала" ее из-за зависти. После чего на Лорак началась "травля".

Мы также писали о том, что Лобода дала второе интервью на украинском телевидении, согнав ведущего со своего места.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ани ЛоракИгорь Кондратюк