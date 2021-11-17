"Они для меня умерли": Кондратюк высказался о Лорак и других, кто гастролирует в России

Игорь Кондратюк заявил, что все российские артисты не должны приезжать в Украину, пока Россия не вернет Крым и не позволит Украине установить контроль на восточных границах. К таким артистам он также относит украинских исполнительниц Ани Лорак и Светлану Лободу, которые активно гастролируют в РФ.
Об этом популярный телеведущий и продюсер рассказал в передаче "Субботнее интервью".
Он также еще раз подчеркнул, что искусство не может быть вне политики во время войны.
"Когда нет войны, и мир - "искусство вне политики" стопудово. Но когда в стране война, то есть деятели искусств, которые берут в руки автомат… А есть люди, которые в это время, например, Лорак, стоят на одной сцене с Медведевым, премьер-министром ведущей агрессию страны. Это же бред! Ни о какой чести, разуме и вообще порядочности речь не идет", - заявил он.
Кондратюк против того, чтобы Ани Лорак и Светлана Лобода возвращались со своими концертами в Украину.
"Они для меня умерли. Как артистки конечно!", - добавил Кондратюк.
При этом он подчеркнул, что не желает им зла.
Кондратюк высказался о Лорак и Лободе (видео: YouTube)
Напомним, Ани Лорак впервые за семь лет рассказала, почему не выступает в Украине и живет в России. Певица намекнула на то, что одна украинская артистка "заказала" ее из-за зависти. После чего на Лорак началась "травля".
Мы также писали о том, что Лобода дала второе интервью на украинском телевидении, согнав ведущего со своего места.