"Они для меня умерли": Кондратюк высказался о Лорак и других, кто гастролирует в России

Он также еще раз подчеркнул, что искусство не может быть вне политики во время войны.

"Когда нет войны, и мир - "искусство вне политики" стопудово. Но когда в стране война, то есть деятели искусств, которые берут в руки автомат… А есть люди, которые в это время, например, Лорак, стоят на одной сцене с Медведевым, премьер-министром ведущей агрессию страны. Это же бред! Ни о какой чести, разуме и вообще порядочности речь не идет", - заявил он.

Кондратюк против того, чтобы Ани Лорак и Светлана Лобода возвращались со своими концертами в Украину.

"Они для меня умерли. Как артистки конечно!", - добавил Кондратюк.

При этом он подчеркнул, что не желает им зла.

Кондратюк высказался о Лорак и Лободе (видео: YouTube)